Con Eni Plenitude climatizzatore scontato di 200€ e detrazioni al 50%

L’estate è ormai alle porte, e con l’arrivo del caldo è il momento ideale per pensare a un nuovo climatizzatore che renda più confortevole la tua casa.

Con l’offerta di Eni Plenitude, puoi ottenere un vantaggio significativo: fino a 200€ di sconto su climatizzatori di alta qualità, insieme alla possibilità di beneficiare di una detrazione fiscale del 50%. Inoltre, avrai l’opportunità di rateizzare il pagamento a tasso zero, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Per approfittare dell’iniziativa basta andare su questa pagina del sito di Eni Plenitude.

Ecco i dettagli della promo di Eni Plenitude

Eni Plenitude propone tre modelli di climatizzatori Haier, un marchio con oltre 30 anni di esperienza nel settore. I modelli, denominati Facile, Confortevole e Perfetto, sono progettati per adattarsi a diverse esigenze domestiche e garantiscono un’efficienza energetica di classe A+++.

Offrono anche funzionalità avanzate come la purificazione dell’aria e la pompa di calore. Inoltre, grazie alla tecnologia smart, questi climatizzatori sono connessi al Wi-Fi e possono essere controllati da remoto tramite smartphone, permettendoti di programmare la temperatura ideale al tuo ritorno a casa.

Per approfittare di questa promozione, è necessario richiedere il voucher entro il 25 maggio 2025 e utilizzarlo entro il 31 maggio 2025. L’offerta include un sopralluogo gratuito a domicilio da un tecnico specializzato, l’assistenza per le pratiche fiscali, l’installazione del climatizzatore e la prima accensione. Il servizio comprende due anni di garanzia convenzionale e il ritiro e smaltimento del vecchio climatizzatore, per una gestione senza pensieri.

Non perdere questa occasione per migliorare il comfort della tua casa e risparmiare: visita il sito di Eni Plenitude per maggiori dettagli.