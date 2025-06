Con ExpressVPN nessuno potrà spiarti quando sei online: ora in sconto del 60%

Navigare in modo sicuro non significa solo proteggersi dagli hacker, ma anche tenere a bada i tracker silenziosi che raccolgono informazioni su di te senza che te ne accorga. Oggi ExpressVPN, una delle VPN più affidabili e veloci in circolazione, è in promozione con uno sconto speciale del 60%.

Include anche Threat Manager, una funzione avanzata pensata per difendere la tua privacy da app e siti che comunicano con aziende terze. Un motivo in più per attivarla ora.

Cos’è Threat Manager di ExpressVPN e come funziona

Quante volte ti è capitato di aprire un’app o visitare un sito e ritrovarti, poco dopo, bombardato da pubblicità personalizzate? È il segnale più chiaro che la tua attività online viene tracciata e condivisa da più soggetti di terze parti. Threat Manager nasce proprio per interrompere questo flusso invisibile di dati.

Incluso nell’abbonamento a ExpressVPN, questo strumento blocca automaticamente le comunicazioni tra il tuo dispositivo e una lista aggiornata di server noti per attività di tracciamento o comportamento dannoso. In pratica, mentre navighi o usi app, impedisce che le tue informazioni vengano trasmesse a società che vivono (e guadagnano) profilando gli utenti.

A differenza di molti blocchi integrati nei browser, Threat Manager funziona anche con le app e su qualsiasi dispositivo: da iOS ad Android, da Mac a Windows, fino a Linux e Apple TV. Inoltre, è disponibile anche sul router ExpressVPN Aircove, così da estendere la protezione a tutti i dispositivi connessi alla rete di casa.

Naturalmente, tutto avviene nel pieno rispetto della no-log policy di ExpressVPN: nessuna registrazione, nessun dato conservato, solo protezione totale della tua privacy. Approfitta ora della promo attiva su ExpressVPN: sconto del 60% sul piano biennale al prezzo di 4,87€ al mese + 4 mesi gratis extra.