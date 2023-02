Con Finom liberi i tuoi superpoteri finanziari, scopri come

Tra le realtà più interessanti dell’attuale bancario italiano c’è Finom, fintech che offre soluzioni finanziarie e contabili a vantaggio di imprese e liberi professionisti, con cui potrai liberare i tuoi superpoteri finanziari.

Inoltre, se scegli questo cono business, hai un cashback del 3% e potrai contare su un sistema di fatturazione elettronica integrata che renderà più semplice la tua vita contabile di imprenditore o libero professionista.

Con conto Finom liberi i tuoi superpoteri finanziari grazie ai tanti servizi

Conto Finom è un conto completo che ti consente di liberare i tuoi superpoteri finanziari poiché è capace di soddisfare pienamente le tue esigenze.

Non devi recarti in una filiale per aprire il conto in quanto la procedura può essere portata a termine direttamente online. Dovrai aspettare soltanto 72 ore affinché venga finalizzata.

Col conto hai a disposizione un IBAN italiano, 1 carta fisica e 2 virtuali con cui prelevare fino a 10.000 euro. Da evidenziare anche che avrai a disposizione 100 operazioni SEPA sia in entrate che in uscita.

È anche presente un tool già integrato per la fatturazione elettronica, il quale ti consente l’invio di link di pagamento ed è integrato con PayPal in modo da semplificare maggiormente i pagamenti.

Non finisce qui. Puoi sfruttare il 3% di cashback su tutte le spese che effettui tramite la carta, funzione che rende ancora più conveniente usare questo conto corrente business.

La bellezza del Conto Finom è la possibilità di scegliere il piano in base alle tue esigenze di business.

La versione base si chiama Solo ed è ideale per quasi tutti i liberi professionisti. Il costo mensile è di 5 euro.

Le altre versioni sono più complete e ti offrono maggiori servizi, oltre al cashback del 3%. Per maggiori informazioni puoi cliccare sul link qui sotto:

A titolo informativo, il conto più completo è Premium, che ha un costo mensile pari a 25 euro. Detto questo, non ti resta che avviare subito la procedura online per aprire il conto.

