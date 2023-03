Con Finom pagare gli F24 è un gioco da ragazzi, ecco come

Uno dei documenti più importanti del sistema fiscale italiano è il modello F24, utilizzato per il pagamento di imposte, tasse e premi.

Il modulo unificato viene utilizzato non solo per versare denaro, ma anche per ottenere eventuali crediti maturati.

Come per tutte le cose che riguardano le tasse in Italia, è importante assicurarsi che il modello F24 sia compilato correttamente in modo da evitare eventuali correzioni e rimborsi successivi.

Sebbene una contabilità perfetta sia essenziale, non è sempre facile riuscire a muoversi speditamente nella marea di moduli, modelli e fatture.

Se necessiti di aiuto per creare fatture o compilare i modelli F24, Finom può darti una grande mano in questo.

La piattaforma offre un servizio di fatturazione completo e intuitivo, a cui si può accedere anche da dispositivo mobile, con servizi di contabilità complessi a favore delle aziende.

Fatturazione Finom: tutto pronto in 60 secondi

La piattaforma FINOM è un pratico strumento di fatturazione che incorpora funzionalità di automazione e gestione dei documenti, consentendoti di inviare fatture in pochi secondi.

La creazione e l’invio delle fatture richiede solo un minuto grazie alla funzione di auto-completamento integrata, ai modelli di risparmio di tempo con i clienti abituali e all’invio delle fatture con un solo clic via e-mail o Messenger.

Inoltre, con Finom anche il recupero crediti diventa più veloce. Puoi infatti allegare un link di pagamento a ogni fattura, con i clienti che ricevono delle notifiche sul loro dispositivo mobile per ogni pagamento in ritardo.

Non solo F24 e fatture con Finom

I piani tariffari che Finom mette a disposizione sono quattro, di cui quello Corporate costa soltanto 5 euro al mese.

Per sottoscrivere questo piano a 100 euro all’anno devi soltanto entrare nel link qui sotto:

Nel conto è compreso l’IBAN, una carta fisica e alcune virtuali gratuite, il cashback fino al 3%, la possibilità di collegare la carta a Google Pay, la gestione delle spese, l’archiviazione in cloud dei documenti e altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.