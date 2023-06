Con Hostinger hai tutto ciò che occorre a meno di 3 euro al mese

Con la sua attuale offerta di uno sconto del 75%, Hostinger si distingue come uno dei servizi di hosting più economici attualmente disponibili, a meno di 3 euro al mese.

Avrai a disposizione tutti gli strumenti necessari per gestire un sito web. Optando per l’opzione Premium Web Hosting, disporrai di una varietà di funzionalità come la registrazione del dominio, il backup e la sicurezza, nonché altri strumenti utili.

Con meno di 3 euro al mese, ottieni tutto ciò di cui hai bisogno da Hostinger

Con il Web Hosting Premium di Hostinger, puoi gestire facilmente una quantità considerevole di siti Web, fino a 100 in totale.

Non ci sono limiti sulla larghezza di banda, consentendoti di trasferire tutti i dati necessari senza preoccuparti dell’utilizzo del traffico.

Inoltre, avrai accesso a 100 GB di spazio su un SSD, che garantisce le massime prestazioni. Il dominio del sito è incluso e gratuito.

Optando per il certificato SSL e i backup settimanali, otterrai i frutti di una maggiore sicurezza. I nameserver di Cloudflare ti proteggeranno efficacemente dagli attacchi DDoS, mentre uno scanner di malware fornirà un ulteriore livello di protezione.

Oltre ai suoi servizi di web hosting, Hostinger offre un servizio di posta elettronica e un’opzione di migrazione gratuita.

Per i proprietari di siti Web che devono trasferire i loro contenuti esistenti, è incluso uno strumento di migrazione per automatizzare il processo.

Tuttavia, se sorgono problemi durante la migrazione, il team di agenti di Hostinger è disponibile a fornire assistenza passo dopo passo per garantire il corretto trasferimento del tuo sito entro 24 ore.

Utilizzando LiteSpeed ​​Web Server, Object Cache per WordPress e altre soluzioni avanzate di memorizzazione nella cache, la piattaforma è stata sapientemente progettata per fornire i tempi di caricamento più rapidi possibili.

Queste ottimizzazioni possono ridurre i tempi di risposta fino a tre volte rispetto alla velocità originale.

Sottoscrivendo il piano a meno di 3 euro al mese, puoi accedere immediatamente al tuo sito. Il team di assistenza clienti è disponibile per assisterti a tutte le ore del giorno, e per tutti i giorni della settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.