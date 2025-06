Con Hostinger il tuo sito è online in 5 minuti: provalo gratis

Vuoi creare un sito web professionale ma non sai da dove cominciare? Hostinger ha la risposta giusta: un website builder basato su intelligenza artificiale, che ti guida passo passo nella realizzazione del tuo sito.

E la cosa migliore? Lo puoi provare gratis per 7 giorni, senza inserire dati di pagamento. Per provarlo basta andare sul sito di Hostinger.

Un sito web completo, senza codici né stress: scopri il builder AI di Hostinger

Con il nuovo website builder AI di Hostinger, realizzare un sito è diventato semplice e veloce, anche per chi non ha alcuna esperienza tecnica. Ti basta descrivere l’obiettivo del tuo sito – ad esempio portfolio personale, blog, negozio online o pagina per un’attività – e l’intelligenza artificiale crea in automatico una prima versione già pronta all’uso.

Ogni elemento è poi modificabile grazie a un editor visuale intuitivo: puoi cambiare testi, immagini, colori, sezioni e layout con pochi clic. Il risultato è un sito web moderno, responsive e personalizzato, pronto per essere pubblicato in pochi minuti.

E se vuoi vendere online, Hostinger integra anche un sistema e-commerce con generatore AI per le schede prodotto: carichi le immagini, e in automatico vengono creati titoli, descrizioni e tag. In pochissimo tempo il tuo shop è operativo.

Funzionalità incluse nella piattaforma sono:

Generatore automatico di testi per ogni tipo di pagina;

Creazione immagini AI originali;

Assistente SEO per migliorare la visibilità sui motori di ricerca;

Editor di articoli AI per il tuo blog.

Il servizio include tutto: hosting, dominio, strumenti professionali e AI avanzata, in un’unica soluzione. È la scelta ideale per freelance, startup, commercianti locali e chiunque abbia bisogno di lanciare un progetto digitale in modo rapido, economico e senza complicazioni.

Attiva subito la prova gratuita sul sito di Hostinger e scopri quanto può essere facile costruire la tua presenza online.