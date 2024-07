Con Hype ottieni un cashback sui tuoi acquisti: dalla tecnologia ai viaggi

Carta e conto per pagamenti sicuri online e in negozio

HYPE offre un conto online e include una carta virtuale protetta da crittografia, utilizzabile per effettuare pagamenti online o in negozio in totale sicurezza. Per chi sceglie il conto HYPE Next o Premium, è disponibile gratuitamente anche una carta fisica contactless con cui prelevare in tutto il mondo.

Risparmio continuo tutto l’anno

La sezione cashback dell’app HYPE funge da motore di ricerca per lo shopping, permettendo di ottenere rimborsi su una vasta gamma di categorie, dai viaggi alla moda, dalla tecnologia al benessere. Utilizzare la sezione Offerte è semplice: basta entrare nell’app, scegliere il brand preferito e ricevere il rimborso previsto per i prodotti e i servizi acquistati.

Analisi di entrate e uscite

Grazie a Radar, l’app di HYPE riconosce automaticamente le spese degli utenti, organizzandole in categorie per offrire una panoramica chiara delle finanze. Questo aiuta a gestire meglio il budget, sapendo sempre quanto si spende e per cosa.

Risparmiare con i box di risparmio

L’app mette a disposizione anche una funzionalità “Box di Risparmio” permettono di scegliere l’importo da mettere da parte e la data entro cui risparmiare. L’app risparmierà automaticamente, aiutando a raggiungere l’obiettivo prefissato.

Richiedere prestiti fino a 50.000€

Grazie a intermediari selezionati, è possibile richiedere da 1.000€ a 50.000€ completamente online. Per prestiti inferiori ai 1.000€, è disponibile Credit Boost, la funzione per richiedere piccoli prestiti istantanei.

Un conto per ogni esigenza