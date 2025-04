Scegli POS Easy Axerve: 50% di Cashback sulle commissioni

La tua attività commerciale merita il meglio e forse di più rispetto a quello che tu stai offrendo a lei adesso. Con POS Easy Axerve non hai solo un sistema per ricevere pagamenti avanzato e sicuro, ma oggi ti permette di ottenere il 50% di Cashback sulle commissioni. Cosa stai aspettando? Attiva subito la promozione online. Sta andando a ruba perché è davvero vantaggiosa.

Grazie a questa iniziativa, oltre a far crescere il tuo business, offrendo metodi di pagamento apprezzati dalle persone in tutto il mondo, ottieni anche il rimborso delle commissioni tramite cashback. Stiamo parlando di un ritorno pari al 50%! Una percentuale molto alta che rende ancora più speciale questo servizio avanzato e scelto da milioni di commercianti.

Con POS Easy Axerve tutto è chiaro e senza sorprese. Tu sai fin da subito che ti viene chiesta una commissione fissa dell’1% su tutti i pagamenti ricevuti. In più, grazie alla nuova promozione, ottieni il rimborso delle commissioni tramite cashback pari al 50%. Per attivare questa offerta dovrai solo cliccare su questo link, versare l’imposta di bollo una tantum di 16 euro e acquistare il terminale a soli 100 euro, Iva Esclusa.

POS Easy Axerve: scelta sicura, conveniente e su misura

Con POS Easy Axerve non hai abbonamenti né canoni mensili. Tutto è chiaro e trasparente fin dall’inizio. Tu attivi la promozione online, acquisti il terminale e paghi l’imposta di bollo una tantum per l’attivazione. In un attimo hai già fatto tutto, senza doverti recare in negozi o uffici, ma comodamente dal tuo dispositivo.

Con un solo dispositivo, grazie ad Axerve, hai tantissimi vantaggi. Il terminale è in grado di semplificare la tua vita commerciale grazie alle sue caratteristiche complete. Prima di tutto ottieni l’accredito dei pagamenti su qualsiasi conto corrente. Questo significa che non dovrai cambiare il tuo conto corrente perché incompatibile con il servizio.

Inoltre, hai integrata nel POS Easy Axerve una SIM 4G con traffico incluso. Così eviti disconnessioni in caso di problemi con la rete WiFi o, addirittura, puoi fare a meno di una connessione di rete WiFi. Infine, non hai alcun vincolo di permanenza e hai accesso a un’assistenza clienti preparata e disponibile 7 giorni su 7.