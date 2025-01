Con HYPE Premium viaggi senza pensieri e risparmi ogni giorno

Se sei alla ricerca di un conto bancario che offra vantaggi esclusivi e una gestione semplice e intuitiva delle tue finanze, HYPE Premium è la scelta perfetta. Questo piano completo ti permette di accedere a servizi avanzati per gestire il denaro quotidianamente, con il valore aggiunto di numerosi benefit per chi viaggia e una sicurezza senza pari per le transazioni. Con un canone mensile di 9,90€ al mese, HYPE Premium garantisce servizi inclusi che permettono di risparmiare e semplificare ogni operazione bancaria, sia in Italia che all’estero. Per aprire il conto basta recarsi su questa pagina del sito di HYPE. In questo momento c’è anche un bonus benvenuto di 25€: basta inserire il codice promo CIAOHYPER in fase di apertura del conto.

I vantaggi di HYPE Premium

Con HYPE Premium, hai accesso a un conto che integra funzionalità avanzate per semplificare ogni aspetto della tua vita finanziaria. Il piano include una carta di debito Mastercard World Elite con coperture assicurative che garantiscono massima tranquillità durante i viaggi, sia per spostamenti nazionali che internazionali.

Non solo: i prelievi sono sempre gratuiti, ovunque ti trovi, e i bonifici istantanei ti permettono di inviare e ricevere denaro in tempo reale senza costi aggiuntivi. A ciò si aggiungono strumenti come l’assicurazione sui pagamenti online, il monitoraggio delle spese dall’app e la possibilità di accedere a sconti esclusivi su partner selezionati.

Per i viaggiatori, HYPE Premium è una scelta strategica, dal momento che include:

Copertura spese mediche ;

; Rimborso smarrimento bagaglio ;

; Rimborso per ritardo volo ;

; Accesso esclusivo a più di 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo;

negli aeroporti di tutto il mondo; Fast Track gratuito negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Olbia, Catania, Torino e Napoli.

Tutto questo rende il conto ideale per chi si muove spesso e vuole gestire il denaro con la massima semplicità. HYPE Premium è più di un semplice conto bancario. Si tratta di uno strumento che ti offre sicurezza, comodità e vantaggi esclusivi per migliorare la gestione delle finanze e arricchire la tua esperienza di viaggio.

Scopri subito come attivarlo andando sul sito di HYPE e inizia a risparmiare mentre sfrutti i servizi avanzati inclusi nel piano.