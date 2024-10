Con il conto online ING ottieni fino a 500€ in Buoni Amazon

Due le iniziative in corso sul sito ufficiale di ING, nota banca olandese. La prima prevede fino a 500 euro in Buoni Regalo Amazon invitando i propri amici ad aprire il conto online di ING. La seconda promo consente di beneficiare del 4% annuo lordo sulle somme depositate in Conto Arancio, il conto deposito di ING.

In entrambi i casi, è richiesta l’apertura di Conto Corrente Arancio, il conto online a canone zero con l’accredito dello stipendio, più carte, prelievi e bonifici gratuiti. Per aprire il conto ING sono sufficienti un documento d’identità valido, il codice fiscale e il numero di cellulare.

Come ottenere fino a 500 euro in Buoni Amazon con ING

Dopo aver aperto Conto Corrente Arancio, si riceverà un codice da condividere con i propri amici per invitarli ad aprire a loro volta il conto corrente online di ING. Per ogni amico che sceglie di sottoscrivere un nuovo conto si riceve un Buono Regalo Amazon da 50 euro. In totale si possono invitare fino a 10 amici, con la possibilità dunque di guadagnare fino a 500 euro. Inoltre, ogni amico che aprirà il conto ING riceverà a sua volta un Buono Amazon da 150 euro.

Per beneficiare dei Buoni Amazon, ogni amico dovrà aprire Conto Corrente Arancio Più e Conto Arancio tramite il sito ufficiale ING inserendo il codice amico entro il 27 dicembre 2024. In seguito, entro il mese successivo alla richiesta di apertura del conto, dovrà accreditare lo stipendio o la pensione sul conto online appena aperto tramite la causale ABI 27 o ABI 27P (a seconda che scelga lo stipendio o l’assegno previdenziale).

Il modulo per aprire Conto Corrente Aranco online è disponibile tramite questa pagina dedicata del sito ufficiale ING.