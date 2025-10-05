Con Iliad hai 200 GB in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese

Trovare un’offerta mobile che sia conveniente e che al tempo stesso riesca a garantire un servizio impeccabile non è semplice. Il mercato è saturo di promozioni, ma c’è un’operatore che fa del rapporto qualità-prezzo il suo cavallo di battaglia: stiamo parlando di Iliad.

Tra le promo che il gestore francese ha lanciato recentemente, ce n’è una che merita in particolare: Giga 200, che offre 200 GB, minuti e SMS illimitati al prezzo di 9,99€ al mese . Andiamo a scoprire nel dettaglio i vantaggi di Iliad.

Cosa offre Iliad Giga 200

Come dicevamo, Giga 200 di Iliad mette a disposizione 200 GB, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese, con attivazione al costo di 9,99€. Il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G. Superati i 200 GB, previo espresso consenso, si continua a navigare a 0,90€/100MB.

Iliad non si limita a questo: integra nella sua offerta diversi servizi extra, come i 13 GB dedicati in roaming Europa, minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni estere incluse, hotspot, segreteria telefonica, portabilità del numero e tecnologia VoLTE. Quest’ultima permette una migliore qualità dell’audio e di navigare contemporaneamente in 4G/4G+ su internet o sulle tue app preferite durante una chiamata.

L’offerta di Iliad è disponibile sul sito ufficiale: si può attivare direttamente online, con attivazione semplice e veloce. Non bisogna tergiversare però: potrebbe terminare da un momento all’altro.