Con Incogni cancelli i tuoi dati personali dal web: ora costa il 55% in meno

Con Incogni puoi eliminare i tuoi dati personali dal web. I benefici? Stop alle chiamate dei call center e ai messaggi truffa. Ed è in super sconto.
Sicurezza Antivirus
Proteggere le informazioni personali online è diventato ormai fondamentale per chiunque utilizza Internet. Da questo punto di vista, Incogni è uno degli strumenti migliori, progettato per aiutare gli utenti a eliminare i propri dati dai database dei data broker. Questi ultimi sono aziende specializzate nella raccolta e nella vendita di informazioni sensibili.

Il tool in questo momento è proposto in forte sconto: -55% sui piani di abbonamento annuali. Per ottenerlo basta inserire il codice HDAY25 in fase di acquisto. Ma vediamo nel dettaglio le caratteristiche di Incogni.

Come funziona Incogni e quali vantaggi offre

Il servizio si occupa in autonomia di contattare i data broker che archiviano informazioni personali, avviando le procedure necessarie per la loro cancellazione. Un compito complesso da gestire manualmente, spesso composto da decine di richieste da inviare singolarmente e da seguire nel tempo. Incogni automatizza questo processo e fornisce all’utente un controllo più ampio sulla propria presenza digitale, riducendo la diffusione incontrollata dei dati.

La promozione in corso applica un taglio del 55% sul prezzo dei piani annuali. La versione Standard scende così a 5,39 euro al mese, mentre l’opzione Unlimited, pensata per un intervento più esteso, passa a 10,79 euro al mese. Lo sconto riguarda anche i pacchetti destinati ai nuclei familiari, Family e Family Unlimited, che includono fino a cinque profili in un’unica sottoscrizione.

Tutti i piani godono di una finestra di 30 giorni per richiedere un rimborso completo, utile per valutare il servizio senza rischi. L’attivazione avviene direttamente sul sito ufficiale di Incogni, tramite una procedura semplice che accompagna l’utente nella scelta del piano preferito.

Pubblicato il 14 dic 2025

