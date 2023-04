Con Internxt crea il tuo spazio cloud sicuro, privato e anonimo

I tuoi file personali sono un bene molto prezioso, anche se forse non ti soffermi a pensarci molto spesso.

Foto private, magari con un valore sentimentale, documenti di lavoro e quant’altro: anche se non si tratta di qualcosa che può essere considerato “materiale”, sei sicuramente molto legato a tutto ciò. Conservare al meglio questi file, però, è tanto importante quanto difficile.

Per proteggere tali contenuti puoi affidarti a delle penne USB, ma la loro capienza limitata e la facilità con cui puoi smarrire tale supporto non rendono questa soluzione sempre ideale. Puoi invece optare per un hard disk portatile, che è potenzialmente soggetto a guasti tecnici e potenziali furti.

Entrambe le suddette soluzioni poi, sono accessibili a chiunque si trovi il dispositivo in questione tra le mani.

Esiste dunque un modo per assicurarti uno spazio sicuro, privato e anonimo in cui proteggere i tuoi file personali?

Uno spazio cloud sicuro e anonimo per i tuoi file personali più preziosi

Internxt è un provider che offre uno spazio cloud ideale per questo tipo di contesto. Questo servizio offre standard di sicurezza elevatissimi, capaci di garantirti il massimo in termini di privacy.

Stiamo parlando di dati protetti da crittografia AES-256 end-to-end, con l’impossibilità (anche da parte del provider stesso) di poter sapere quali sono i dati che stai conservando gelosamente.

La piena conformità al GDPR, garantita dalla certificazione Securitum (agenzia di sicurezza specializzata in penetration test) sono ulteriori certezze in questo senso.

Non solo: Internxt permette di effettuare l’iscrizione in maniera del tutto anonima e attraverso pagamento sicuro.

Quanto costa questo servizio?

Al di là del servizio di prova, utile per provare gratuitamente 10 GB subito, il consiglio è quello di affidarsi a una delle sottoscrizioni che offrono più spazio.

Il piano annuale da 2 TB, tra le altre cose, è disponibile con un interessante sconto dell’80% sul prezzo di listino. Ciò significa che è possibile ottenere questo spazio per soli 21,58 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.