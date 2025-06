Con IONOS creare un sito web professionale non è mai stato così facile

Essere presenti sul web non è più un’opzione, ma una necessità. Che si tratti di un freelance, di un artista o di un’attività commerciale, avere una vetrina digitale ben strutturata è fondamentale per farsi trovare e raccontare il proprio lavoro. E non basta aprire un profilo sui social: oggi serve anche un sito vero e proprio, completo e professionale.

Se fino a qualche tempo fa realizzare un sito era un’operazione complessa, oggi non è più così. Grazie a strumenti intuitivi come MyWebsite Now Starter di IONOS, anche chi non ha competenze tecniche può creare un sito web da zero, senza scrivere una riga di codice. Ma quali sono le funzionalità che rendono speciale questo strumento? Le vedremo nelle prossime righe, ma prima vogliamo dirti che in via del tutto eccezionale il tool in questione è gratis per un anno.

Come funziona il website builder di IONOS

La creazione del sito da parte del website builder di IONOS avviene in tre fasi molto semplici: si parte dalla scelta di un modello grafico adatto al proprio progetto, si caricano testi e immagini, e infine si personalizza l’aspetto del sito. Il tutto accompagnato da servizi essenziali come dominio incluso e indirizzo email professionale. Tutto questo è possibile grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, che semplifica e velocizza l’intero processo.

L’AI integrata nel builder consente inoltre di generare in pochi istanti testi personalizzati, immagini e contenuti ottimizzati per i motori di ricerca, semplicemente inserendo poche istruzioni. In questo modo anche chi parte da zero può ottenere in poco tempo un sito efficace, moderno e ottimizzato per Google.

Proprio in questi giorni è attiva una promozione interessante: il piano Plus di MyWebsite Now Starter è gratuito per un anno. Un’offerta che permette di risparmiare 216€ (equivalente al costo di 18 euro al mese), accedendo a tutte le funzionalità pensate per chi vuole costruire un sito su misura, con piena libertà di scelta su layout e contenuti.