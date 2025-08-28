Con IONOS crei il tuo blog facilmente e senza spendere nulla per un anno

In questo momento IONOS propone una promozione particolarmente interessante per chi desidera aprirsi uno spazio online senza dover sostenere spese iniziali. Il piano MyWebsite Now Starter può essere attivato gratuitamente per dodici mesi, offrendo un risparmio equivalente a 216 euro rispetto al prezzo abituale.

Si tratta di un’occasione utile per avviare fin da subito un sito personale, un progetto professionale o un portfolio online senza alcun investimento. Per approffitare di questa iniziativa basta andare sul sito di IONOS . Detto questo, andiamo a scoprire nel dettaglio come si struttura la proposta del provider in questione.

Perché IONOS è così apprezzato dagli utenti alle prime armi

La piattaforma di IONOS è stata sviluppata per rendere immediata la creazione di un sito web anche a chi non possiede competenze tecniche. Una volta attivata l’offerta, l’utente può selezionare uno dei modelli grafici proposti e adattarlo alle proprie necessità attraverso un editor visuale semplice e intuitivo. I template sono già ottimizzati per ogni tipo di dispositivo, così da assicurare un’esperienza di navigazione fluida sia da computer che da smartphone o tablet.

Il pacchetto proposto da IONOS include funzioni pensate per migliorare la visibilità sui motori di ricerca e strumenti di intelligenza artificiale in grado di generare testi, immagini e palette cromatiche su misura.

Oltre al dominio e alla casella email professionale per un anno, l’abbonamento comprende ampio spazio di archiviazione, possibilità di gestire fino a duecento pagine, strumenti di analisi del traffico e soluzioni per e-commerce e prenotazioni online.

Grazie a questa promozione attivabile sul sito di IONOS , per un anno intero sarà possibile costruire e far crescere la propria presenza digitale in totale autonomia, con la libertà di gestire anche più progetti all’interno della stessa interfaccia.