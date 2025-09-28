Con IONOS crei il tuo sito web con semplicità e a costo zero per un anno

Avere un sito web oggi è fondamentale, che si tratti di un’attività professionale, di un progetto personale o di un piccolo business online. Con MyWebsite Now Starter di IONOS creare un sito diventa semplice, veloce e alla portata di tutti, anche di chi non ha competenze tecniche.

L’attuale offerta lo rende ancora più interessante: grazie a una promozione esclusiva, il piano è disponibile a 0€ al mese per un anno invece di 18 € al mese, con un risparmio totale di 216€.

MyWebsite Now Starter di IONOS: il sito web pronto in pochi clic

MyWebsite Now Starter è pensato per chi vuole andare online senza complicazioni. Grazie al generatore di siti basato su intelligenza artificiale, puoi ottenere una struttura già pronta, arricchita con testi e immagini personalizzabili, in pochissimo tempo. Le sezioni e i layout sono responsive e professionali, adattandosi perfettamente a desktop, smartphone e tablet, e l’editor intuitivo ti permette di modificare pagine, contenuti e design con un semplice drag and drop.

Il piano include tutto ciò che serve per partire: un dominio gratuito per il primo anno, un indirizzo e-mail professionale da 12 GB, 50 GB di spazio web e la possibilità di creare fino a 200 pagine. A questo si aggiungono strumenti avanzati come il marketingRadar per analizzare la concorrenza, SiteAnalytics per monitorare le visite e un sistema di prenotazioni online già integrato.

IONOS punta molto anche sull’ottimizzazione: con il generatore di testi e immagini SEO basati su IA, puoi creare contenuti efficaci e migliorare il posizionamento del tuo sito sui motori di ricerca. E se decidi di ampliare la tua attività, puoi facilmente integrare un negozio online completo di opzioni di pagamento e spedizione.

Il tutto senza pubblicità invasiva e con la certezza di avere a disposizione l’assistenza di un consulente personale, sempre pronto ad aiutarti. Con questa promozione disponibile sul sito ufficiale di IONOS , MyWebsite Now Starter diventa un’occasione unica per mettere online la tua idea, risparmiando fin da subito.