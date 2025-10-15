Con IONOS uno dei migliori hosting WordPress è gratis per un anno

Chi sta pensando di mettere online un nuovo sito, di qualunque tipologia, dovrebbe considerare l’ultima offerta di IONOS, provider di hosting tra i più apprezzati in Europa (conta più di 6 milioni di utenti). La promozione riguarda il piano WordPress Expand, che in questo momento è proposto gratis per un anno.
Si tratta di un pacchetto di alto profilo, grazie alle funzioni AI integrate per aiutare gli utenti nella creazione del sito e dei suoi contenuti. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche del piano di IONOS.
Tutti i vantaggi del piano WordPress Expand di IONOS
Innanzitutto, IONOS ha messo a punto funzioni di intelligenza artificiale davvero notevoli, con cui si possono creare pagine web, testi e immagini con dei semplici prompt. Non serve dunque essere degli esperti di programmazione informatica per costruire un sito con questo strumento.
Oltre alle funzioni AI, IONOS include altre caratteristiche chiave, ovvero:
- 50 GB di archiviazione su SSD;
- Dominio e certificato SSL gratis per un anno;
- Backup automatici del sito;
- Analisi antimalware;
- 5 account e-mail;
- Database standard.
Ribadiamo l’offerta del momento: solo per poco tempo, l’hosting WordPress di IONOS è gratis per un anno. Terminato il periodo di promozione, il costo rimarrà comunque contenuto: 10€ al mese. Per maggiori informazioni e per procedere con l’attivazione del piano di abbonamento gratuito per un anno, basta andare sul sito del provider.