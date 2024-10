Con Kaspersky Home Security hai sicurezza digitale per tutta la famiglia

La protezione dei propri dispositivi dalle minacce informatiche è diventato fondamentale, soprattutto quando si tratta della sicurezza digitale dell’intera famiglia. Virus, malware e phishing possono colpire chiunque, dai più piccoli ai più grandi, mettendo a rischio dati personali e informazioni sensibili. Ecco perché è essenziale adottare soluzioni di sicurezza che offrano una protezione completa per tutti i membri della famiglia, a prescindere dal loro livello di competenza tecnologica.

Kaspersky Home Security si distingue come una delle migliori soluzioni sul mercato, garantendo una protezione efficace e facile da gestire contro le minacce online. Ecco cosa offre.

Sicurezza digitale al top con Kaspersky Home Security

Kaspersky Home Security offre una difesa avanzata contro virus, ransomware, spyware e molte altre minacce online, proteggendo i dispositivi in tempo reale. Inoltre, con questo software fornirai uno scudo impenetrabile ai tuoi pagamenti online.

Integra anche una VPN illimitata, che consente di navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo i dati personali quando ci si connette a reti Wi-Fi pubbliche e non sicure. Così come un password manager, in grado di archiviare password complesse e sicure, mantenendo al sicuro i tuoi account online.

Non protegge solo i computer, ma offre sicurezza digitale anche per dispositivi mobili e tablet, consentendo di estendere la protezione a tutti i dispositivi utilizzati dalla famiglia.

Per quanto riguarda i piani, Kaspersky Home Security mette a disposizione sconti fino al 50% sul suo piano standard da 24,99€ all’anno, piano Plus da 34,99€ all’anno e Premium da 39,99€ annuali. Le differenze sono nelle funzionalità presenti all’interno degli uni e degli altri. Ad esempio nel piano Premium c’è il controllo parentale, mentre negli altri due no.

Per attivare questo potente strumento vai sul sito di Kaspersky e scegli il piano più adatto alle tue esigenze.