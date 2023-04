Con Keliweb stop agli attacchi DDoS e allo SPAM

Chiunque abbia un sito Web dovrebbe preoccuparsi della sua sicurezza.

Se lo spam è un fenomeno più che altro fastidioso, non mancano minacce ben più preoccupanti come i famigerati attacchi DDoS.

Di fatto, è bene scegliere con attenzione un provider in grado a far fronte a questi pericoli. A prescindere dalle dimensioni del sito e del settore trattato, i criminali informatici sono sempre pronti a sfruttare la benché minima falla per intrufolarsi e causare danni ingenti.

Dunque, è possibile individuare un servizio adatto senza dover far fronte a una spesa eccessiva?

Keliweb, anche grazie alle attuali promozioni attive, risulta essere una delle migliori scelte possibili.

Basta attacchi DDoS e allo SPAM: ecco la soluzione di Keliweb

Stiamo parlando di un’azienda nota nel contesto dei servizi hosting, in grado di offrire ai propri clienti una doppia protezione anti-DDoS e antispam.

La lunga esperienza nel settore e l’assistenza, considerata al top nel settore, rendono qualunque piano proposto da Keliweb alquanto interessante, tanto per il novello webmaster quanto per chi fa business online da anni e anni.

Un esempio in tal senso? Il piano WP Start, dedicato ai progetti su CMS WordPress di piccole dimensioni include caratteristiche come:

dominio gratis

2 vCore CPU

10 GB SSD di spazio Web

2GB RAM

tool migrazione sito

10 caselle di posta

3 database

certificato SSL e HTTP/2

supporto MultiPHP

il tutto con la possibilità di usufruire della formula soddisfatti o rimborsati entro 15 giorni dalla sottoscrizione di WP Start.

E per quanto riguarda il costo?

Grazie all’attuale promozione è possibile ottenere WP Start con il 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che questa sottoscrizione hosting viene a costare solo 19,95€ (più IVA) all’anno.

Un costo davvero irrisorio tenendo conto della qualità del servizio proposto da Keliweb.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.