Con Kobo Libra Colour leggi, disegni e colori: la rivoluzione è in SCONTO

Una rivoluzione assoluta nel mondo degli eReader. Se da sempre abbiamo fatto i conti con uno schermo in bianco e nero, ora la lettura acquista sfumature di ogni genere grazie a Kobo Libra Colour. Questo straordinario dispositivo lo puoi abbinare allo stilo per sottolineare, disegnare e scrivere con un solo prodotto, non cambia niente rispetto al passato se non per l’aggiunta dei colori. Acquistalo su Amazon in sconto del 13%, il prezzo scende a soli 199,90€.

Kobo Libra Colour, la lettura in digitale cambia aspetto

Gli eReader di Kobo valgono veramente la pena. Sono investimenti iniziali? Senza ombra di dubbio ma se la lettura è uno dei tuoi passatempi preferiti, non puoi farne a meno. Grazie a Kobo Libra Colour elevi persino l’utilizzo di un prodotto così semplice perché potendo appuntare e scrivere, hai tutte le carte in regola per usarlo per lo studio e per materiale scolastico o lavorativo.

Ma detto questo, cosa cambia? Hai a disposizione un display e-ink da 7 pollici che ora accoglie una gamma cromatica al suo interno. Una novità interessante che ti permette di spaziare con graphic novel senza sacrificare una parte essenziale di queste opere. Tra le altre caratteristiche:

Il dispositivo è totalmente impermeabile per non rovinarsi a contatto accidentale o voluto con liquidi e acqua;

per non rovinarsi a contatto accidentale o voluto con liquidi e acqua; ha una batteria che dura diverse settimane;

prevede la personalizzazione dell’impaginazione dei libri;

dell’impaginazione dei libri; riduce automaticamente la luce blu;

ha il Bluetooth per collegare cuffie e auricolari e sentire AudioBooks.

Sulla parte laterale del lettore trovi i bottoni con cui scorrere tra le pagine in modo fluido. Se poi vuoi aggiungere qualcosa in più, abbinalo alla Kobo Stylus 2 (in vendita su Amazon a soli 69€) e non rinunciare mai più a niente.

Lo sconto di Amazon

Con un bel ribasso del 13% su Amazon, il Kobo Libra Colour è un affarone. A soli 199,90€ porti a casa un eReader che diventa altresì un taccuino. Collegati subito e aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.