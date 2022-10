Con la carta N26 puoi prelevare contanti anche al supermercato

Immaginiamo che diverse persone vogliano depositare denaro contante sul loro conto corrente bancario. Escono, si recano in filiale, si mettono in fila allo sportello e aspettano il loro turno, con la speranza che la coda scorra molto veloce.

Invece, supponiamo che vogliano prelevare del contante. Come prima, devono uscire di casa e cercare un bancomat nelle vicinanze, sperando di trovarlo.

Insomma, tra spostamenti, attese e code, il tempo viene sprecato e non poco. N26 è consapevole che ci sono diverse operazioni bancarie apparentemente semplici ma che si trasformano in frustrazione.

Siccome è una banca completamente mobile, si è posta come missione quella di rendere più semplice possibile la gestione delle finanze dei risparmiatori, offrendo loro flessibilità e totale controllo.

Per questo motivo N26 ha lanciato in Italia Cash26, che permette di prelevare e depositare contanti da un conto N26 recandosi al supermercato.

Deposito di denaro contante al supermercato: come funziona?

È possibile utilizzare Cash26 direttamente dall’app N26 in modo molto semplice. Andare su “Gestisci”, selezionare prima “Cash26” e poi “Deposito” o “Prelievo” inserendo l’importo che si desidera depositare o prelevare.

Verrà rilasciato un codice a barre da presentare alla cassa del negozio convenzionato. Questo codice viene poi scannerizzato e si potrà prelevare o depositare denaro contante direttamente alla cassa. Il saldo del conto verrà aggiornato immediatamente.

I depositi sono soggetti a una commissione dell’1,5%, ma i prelievi sono gratis. Il prelievo massimo è di 200 euro per ogni transazione, mentre quello massimo giornaliero è di 900 euro.

Per quanto riguarda l’utilizzo di questo servizio, innanzitutto è necessario aprire un conto N26 accedendo a questa pagina. Una volta aperto il conto, verrà recapitata all’indirizzo indicato la carta di debito N26.

Al momento attuale, Cash26 è disponibile in più di 500 supermercati in tutta Italia, come Penny Market o Pam.

