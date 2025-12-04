Con la Cyber Week di TotalAV hai VPN e antivirus a 19€ per un anno

La Cyber Week non riguarda solo smartphone e TV di ultima generazione. Tra le proposte più interessanti ci sono infatti anche quelle dedicate alla protezione online, con pacchetti pensati per privacy e sicurezza dei dispositivi. A tal proposito, Ultimate VPN di TotalAV è una soluzione che unisce in un unico abbonamento antivirus completo e rete privata virtuale, con un forte sconto sul prezzo di listino.

La promozione taglia dell’80% il costo del piano annuale: il pacchetto scende a 19€ per il primo anno, contro i 99€ del prezzo standard. Un’occasione mirata a chi desidera un approccio più strutturato alla sicurezza digitale senza spese eccessive.

Cosa include Ultimate VPN di TotalAV in promo Cyber Week

Ultimate VPN arriva sul mercato con un listino promozionale di 1,59€ al mese per il primo anno, pari a 19€ complessivi. Il confronto con il costo abituale di 8,25€ mensili mette in evidenza un risparmio di 6,66€ al mese, dato che sottolinea la convenienza dell’offerta di questo periodo.

Nel pacchetto rientra l’uso completo della VPN di TotalAV, affiancata da un antivirus progettato per intercettare virus, malware e altre minacce informatiche. A queste componenti si aggiunge TotalAdblock, tool che si occupa di bloccare automaticamente banner invasivi e finestre pubblicitarie sui siti visitati. L’esperienza di navigazione acquisisce così maggiore fluidità, con pagine più pulite e meno elementi di disturbo durante la consultazione dei contenuti.

Chi decide di attivare Ultimate VPN beneficia anche della garanzia di rimborso di 30 giorni. In caso di insoddisfazione, il cliente può richiedere il reso dell’intera cifra entro un mese dall’acquisto, senza condizioni particolari.

Tutte le informazioni dettagliate sulle funzioni del servizio, insieme al modulo per la sottoscrizione, sono disponibili sul sito ufficiale di TotalAV.