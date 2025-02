Con l'AI di Hostinger crei il tuo sito web in pochi minuti: ora a 2,99€/mese

Creare un sito web professionale non è mai stato così semplice. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, Hostinger offre strumenti avanzati per sviluppare e ottimizzare il proprio sito in pochi minuti, senza bisogno di competenze tecniche.

Ora, con uno sconto del 75%, puoi ottenere un piano a partire da 2,99€ al mese con tre mesi gratis inclusi. Per scegliere quello più adatto alle tue esigenze basta andare sul sito di Hostinger, ma vediamo nel dettaglio come funziona l’AI di questo servizio hosting.

Hostinger mette l’AI a disposizione della tua creatività e del tuo business

Hostinger non si limita a offrire un semplice website builder AI, ma mette a disposizione un ecosistema di strumenti basati sull’intelligenza artificiale per migliorare la gestione e l’efficacia del tuo sito web.

Grazie al generatore di immagini AI, puoi creare contenuti visivi di alta qualità, perfetti per il tuo brand o per illustrare al meglio i tuoi servizi. Per chi vuole pubblicare contenuti in modo rapido ed efficace, l’AI Writer e l’AI generatore di blog aiutano a produrre testi coinvolgenti e ottimizzati, pronti per essere pubblicati con il minimo sforzo.

L’AI heatmap consente invece di analizzare il comportamento degli utenti, identificando le aree del sito che attirano maggiormente l’attenzione, migliorando così l’esperienza di navigazione e l’efficacia delle conversioni. Inoltre, gli strumenti SEO AI ti permettono di ottimizzare ogni pagina per i motori di ricerca, migliorando il posizionamento del tuo sito su Google senza bisogno di conoscenze avanzate in ambito SEO.

Grazie all’attuale promozione, puoi ottenere uno dei piani di Hostinger con uno sconto del 75%, a partire da 2,99€ al mese con tre mesi gratuiti inclusi. Approfitta della potenza dell’intelligenza artificiale per creare e gestire un sito web di successo in pochi semplici passaggi: vai sul sito di Hostinger e inizia a progettare.