Con l’estate alle porte, Internxt ti offre uno sconto SUPER: i dettagli

Con l’estate alle porte, sei alla ricerca di un metodo affidabile e conveniente per proteggere i tuoi dati personali?

Sei preoccupato per la possibilità di violazioni della privacy e il furto di informazioni riservate? Se è così, allora la promozione estiva di Internxt non è da trascurare.

A soli 10,79 euro all’anno puoi ottenere 2 TB di spazio di cloud storage, con il primo anno di servizio ridotto del 90%.

Con l’estate alle porte, ecco perché ti serve Internxt

Internxt, un servizio di cloud storage noto per la sua innovazione, si impegna a salvaguardare i tuoi dati personali con soluzioni affidabili e attente alla privacy.

Fondata nel 2020, la piattaforma ha rapidamente ottenuto riconoscimenti per la sua enfasi sulla sicurezza e sulla solida crittografia.

In particolare, Internxt pone grande enfasi sulla crittografia AES-256 “a conoscenza zero”, che garantisce che i tuoi file non siano accessibili o visualizzati da nessuno, inclusi gli sviluppatori stessi.

Questo approccio senza compromessi alla privacy garantisce che le tue informazioni siano protette e inaccessibili a persone non autorizzate.

Le misure di sicurezza di Internxt vanno oltre gli standard convenzionali. A differenza di numerosi servizi di cloud storage, Internxt utilizza una rete decentralizzata di server.

Di conseguenza, i tuoi file non vengono archiviati in un’unica posizione, il che rende quasi impossibile qualsiasi tentativo di violare la tua privacy.

Gestire e condividere i tuoi file non è mai stato così semplice con Internxt. Puoi caricare facilmente i file dal tuo computer trascinandoli e rilasciandoli nella finestra del browser o, in alternativa, utilizzare l’applicazione mobile per gestire i tuoi dati comodamente dal tuo smartphone.

Hai la possibilità di condividere file e cartelle con altri, eseguire il backup dei tuoi dispositivi e sincronizzare automaticamente i dati su tutti i tuoi dispositivi collegati al tuo account.

Con l’estate alle porte, devi subito approfittare della promozione estiva a tempo limitato che riduce del 90% il costo del primo anno di servizio. Devi solo cliccare sul link qui sotto:

Questa offerta finirà presto, ma è un’opportunità eccezionale per ottenere 2 TB di cloud storage a soli € 10,79 all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.