Con Movavi Unlimited crei video professionali: per te a soli 119€

Cerchi uno strumento di editing per creare video o foto uniche da condividere anche sui social, ma non sai quale scegliere? Movavi potrebbe essere la scelta di giusta da effettuare al giorno d’oggi; scopriamo insieme di cosa si tratta e perchè tantissimi utenti hanno già deciso di utilizzarlo.

Se l’obiettivo è quello di creare contenuti professionali utilizzando uno strumento semplice, adatto anche ai meno esperti facendo un po’ di pratica, Movavi rappresenta una soluzione dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Non tutti i programmi oggi disponibili sul mercato sono, infatti, in grado di aiutarti a realizzare video professionali in modo semplice. Utilizzando Movavi, non solo hai l’opportunità di personalizzare i tuoi progetti divertendoti con oltre 180 filtri (Glitch, Blur, VHS e altri) ma è l’intelligenza artificiale a rendere il tutto speciale e con una qualità del tutto ottimizzata.

Nello specifico, dunque, con l’editor video Movavi hai a disposizione:

Strumenti intuitivi per l’editing video semplice e veloce

per l’editing video semplice e veloce AI per rimozione dello sfondo, tracciamento del movimento, rimozione del rumore

per rimozione dello sfondo, tracciamento del movimento, rimozione del rumore Possibilità di trascinare e rilasciare filtri, titoli, transizioni, sovrapposizioni

Grazie ai saldi di capodanno, ancora disponibili, hai la possibilità di acquistare Movavi Unlimited con uno sconto dell’80%. Che aspetti?

Movavi Unlimited: crea contenuti fantastici in modo semplice

Grazie a questa speciale offerta puoi acquistare l’abbonamento di 1 anno pagando solamente 119,95 euro anzichè 587,15 grazie ad uno sconto dell’80%. Come accennato, Movavi Unlimited mette a tua disposizione tantissimi strumenti necessari per poter modificare file video e audio, convertire tra oltre 180 formati multimediali, acquisire output VHS e segnali TV e molto altro.

Tuttavia, grazie ai programmi di registrazione dello schermo inclusi nel pacchetto puoi catturare qualsiasi cosa, dall’attività del desktop e dall’utilizzo del programma agli ultimi videogiochi in Full HD o 4K. Non perdere altro tempo: ricorda che l’offerta è disponibile solamente fino al 7 gennaio 2024!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.