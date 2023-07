Con Nexi XPay canone zero per sempre: approfitta ora

Gli esercenti alla ricerca di un affare vantaggioso per acquisire un sistema POS possono ora fare affidamento a XPay Easy di Nexi a canone zero per sempre.

Questa offerta consente di accedere a un dispositivo POS senza alcun costo per l’attivazione o la risoluzione del contratto.

Per usufruire di questa promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di Nexi cliccando sul link qui sotto.

XPay Easy di Nexi, il rivoluzionario sistema POS a canone zero per sempre

Optare per un sistema POS a canone zero per sempre può rivelarsi molto conveniente, soprattutto per i commercianti che accettano solo un numero limitato di pagamenti con carta.

È anche particolarmente vantaggioso per le aziende che soffrirebbero in modo significativo dell’onere finanziario di una tariffa mensile associata all’attivazione di un POS.

La commercializzazione di XPay Easy di Nexi ha rivoluzionato il panorama. Questo sistema POS elimina tutte le eventuali spese fisse, spese anticipate o commissioni aggiuntive alla risoluzione del contratto.

Con questa offerta esclusiva, le spese si materializzano solo in caso di effettivo utilizzo. In particolare, gli oneri previsti comprendono una commissione di transazione dell’1,8% e ulteriori 0,2 euro per transazione.

Inoltre, optare per XPay Easi di Nexi offre la possibilità di ottenere ulteriori vantaggi. Tra queste, il tempestivo accredito delle transazioni in un solo giorno lavorativo, direttamente sul conto corrente.

Consente inoltre l’incasso online e da remoto, tramite il tuo sito Web o inviando un link ai clienti. Inoltre, c’è la garanzia di ricevere assistenza in italiano, insieme alla possibilità di accettare oltre 30 diversi metodi di pagamento.

Per utilizzare XPay Easi di Nexi è sufficiente visitare il sito ufficiale e procedere con il processo di registrazione, che non richiede alcun costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.