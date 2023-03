Con NordLocker condividi i tuoi allegati Gmail in modo sicuro

Non ci sono dubbi che Gmail sia il servizio di posta elettronica più usato al mondo. Gli utenti attivi sono più di un miliardo. Condividere però i tuoi allegati Gmail può essere un problema.

Il motivo? Nonostante il suo largo utilizzo, a livello di sicurezza presenta delle carenze, come la totale assenza di un sistema di crittografia end-to-end.

Ciò vuol dire che se vuoi condividere gli allegati contenuti in Gmail devi affidarti a un servizio esterno come NordLocker.

La crittografia utilizzata da questo servizio è di alto livello, con uno spazio di archiviazione cloud dedicato e crittografato in cui proteggere dati sensibili e file sincronizzandoli sui tuoi dispositivi e condividerli in totale sicurezza.

Con la promo attuale che prevede uno sconto fino al 53% sui piani annuali da 500 GB e 2 TB potrai farlo anche risparmiando.

Condividi i tuoi allegati Gmail con NordLocker: la sicurezza è garantita

Con NordLocker, quindi, puoi condividere i tuoi allegati Gmail in totale sicurezza, senza rischiare che cadano in mani sbagliate.

I locker del servizio sono la chiave del suo successo. Si tratta di cartelle crittografate che tengono traccia di quanto condividi, concedendo o revocando l’accesso al file in qualsiasi momento.

La differenza tra NordLocker e gli altri cloud storage è la sicurezza sui vault, che sono privati e protetti da crittografia end-to-end e architettura zero-knowledge.

Come inviare gli allegati con Gmail usando NordLocker? Non dovrai fare nulla in realtà, poiché ci penserà il servizio di cloud storage a fare il lavoro di condivisione sicura e di crittografia.

Per abbonarti a uno dei due piani tariffari scontati del 53%, devi cliccare sul link qui sotto:

Dopo aver creato l’account, devi scegliere il piano che rispecchia le tue esigenze. La promo fino al 53% di sconto sul piano da 500 GB o da 2 TB è valida soltanto nel link di cui sopra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.