Con NordVPN accedi ai contenuti geo-bloccati: quali sono i vantaggi?

NordVPN è una delle piattaforme private virtuali più famose e utilizzate al mondo che ti è utile per navigare in modo sicuro, protetto e privato ovunque ti trovi. Ci sono però anche altre tipologie di vantaggi, magari poco note, come la possibilità di accedere ai contenuti geo-bloccati di piattaforme streaming, siti web e altro ancora.

Prima di scoprire in che modo, ti ricordiamo che puoi approfittare dell'offerta

I vantaggi di usare NordVPN per accedere a contenuti geobloccati

Utilizzare NordVPN ti permette di cambiare il tuo indirizzo IP con uno del paese in cui si trova il server che hai selezionato. Sembrerà quindi che tu stia navigando dall’Italia se ti trovi all’estero, o viceversa. In questo modo potrai accedere ai contenuti del paese del server al quale ti sei collegato, sfruttando una rete di installazioni presenti in oltre 60 paesi.

I server di NordVPN, peraltro, sono ottimizzati per lo streaming dandoti velocità elevate e connessioni stabili per la visione di film, serie TV e altre tipologie di contenuti senza problemi. In questo modo, inoltre, se ti trovi all’estero in un paese che ha bloccato l’accesso ad alcuni siti web potrai aggirarlo facilmente geolocalizzandoti in un’altra posizione.

I vantaggi di sfruttare NordVPN in tal senso allora si sprecano: immagina di poter accedere ai cataloghi completi e diversi di piattaforme streaming come Netflix, Disney+ e altri ancora o di visitare, appunto, siti web e sfruttare servizi online bloccati nel paese in cui ti trovi. In più, come già accennato, con i server ottimizzati per lo streaming potrai contare su una qualità di visione stabile e di alto livello.

Questo e tanti altri vantaggi fanno parte del servizio offerto da NordVPN