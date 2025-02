Con Norton 360 Advanced antivirus avanzato e VPN illimitata a 3,75€/mese

Quando si parla di sicurezza online, spesso ci si trova di fronte a costi elevati per ottenere un antivirus di qualità e una VPN affidabile. Tuttavia, con Norton 360 Advanced puoi avere entrambi con un unico abbonamento, al prezzo eccezionale di 3,75€ al mese, grazie allo sconto del 66% attualmente disponibile sul piano annuale.

Considerando che molte VPN premium costano almeno 5€ al mese e un buon antivirus richiede un abbonamento separato, l’offerta di Norton è una delle più convenienti sul mercato. Con una sola sottoscrizione, ottieni protezione completa per il tuo dispositivo e la tua privacy online, senza dover scegliere tra sicurezza informatica e anonimato in rete.

Cosa offre Norton 360 Advanced oltre all’antivirus e alla VPN

Oltre alla protezione avanzata contro malware, ransomware e minacce informatiche, Norton 360 Advanced integra strumenti pensati per una sicurezza completa. Il password manager aiuta a gestire le credenziali in modo sicuro, evitando di dover ricordare decine di password diverse. Il parental control permette di monitorare e proteggere l’attività online dei più piccoli, garantendo loro una navigazione sicura. Il monitoraggio del dark web avvisa se i tuoi dati personali, come email e numeri di carta di credito, finiscono nei database del web sommerso.

Un altro punto di forza è il social media monitoring, una funzionalità pensata per proteggere i tuoi account sui principali social network da eventuali tentativi di hacking o esposizione a contenuti pericolosi. Norton 360 Advanced non si limita quindi a difendere il tuo dispositivo dai virus, ma offre una protezione a 360° per la tua vita digitale.

Per chi cerca una soluzione completa e conveniente, questa è un’occasione imperdibile. Attiva il piano annuale a soli 3,75€ al mese e proteggi la tua identità digitale e la tua connessione senza compromessi. Con questo pacchetto potrai proteggere fino a 10 dispositivi. Per attivarlo basta andare sul sito ufficiale di Norton.