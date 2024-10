Con Norton proteggi tutta la famiglia dalle minacce del web

Viviamo in un mondo sempre più connesso, in cui la sicurezza online è diventata una priorità assoluta. Le minacce digitali, come virus, malware, ransomware e attacchi hacker, sono in costante aumento, mettendo a rischio la nostra privacy, i nostri dati personali e le informazioni sensibili. Per questo motivo, dotarsi di un antivirus potente ed efficace è essenziale per proteggere sia i dispositivi che la nostra vita digitale.

Tra le migliori soluzioni disponibili sul mercato, Norton si distingue per la sua affidabilità e completezza. Con il suo pacchetto Norton 360 Advanced, offre una protezione avanzata per chiunque desideri mantenere al sicuro fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Adesso il piano in questione è in sconto del 66%: vai su questa pagina del sito di Norton per attivarlo.

Tutte le funzionalità di Norton 360 Advanced

Norton 360 Advanced è una suite di sicurezza che fornisce protezione completa per PC, Mac, tablet e smartphone. Ecco le principali caratteristiche che lo rendono uno dei migliori software antivirus in commercio:

Protezione su 10 dispositivi : permette di proteggere fino a 10 dispositivi tra computer, smartphone e tablet, garantendo la sicurezza di tutta la famiglia o della tua rete personale;

: permette di proteggere fino a 10 dispositivi tra computer, smartphone e tablet, garantendo la sicurezza di tutta la famiglia o della tua rete personale; Difesa contro virus, malware, ransomware e hacker : grazie alla sua tecnologia avanzata, i tuoi dispositivi saranno al riparo da tutte le principali minacce informatiche;

: grazie alla sua tecnologia avanzata, i tuoi dispositivi saranno al riparo da tutte le principali minacce informatiche; Password Manager integrato : gestisci in modo sicuro e semplice tutte le tue password con il gestore di password integrato, che ti consente di conservare in modo crittografato le credenziali d’accesso per ogni servizio;

: gestisci in modo sicuro e semplice tutte le tue password con il gestore di password integrato, che ti consente di conservare in modo crittografato le credenziali d’accesso per ogni servizio; 200 GB di backup su cloud : proteggi i tuoi file importanti grazie allo spazio di archiviazione nel cloud, che ti permette di effettuare backup automatici fino a 200 GB;

: proteggi i tuoi file importanti grazie allo spazio di archiviazione nel cloud, che ti permette di effettuare backup automatici fino a 200 GB; VPN per navigazione privata : mantieni la tua privacy online con la VPN integrata, che cripta la tua connessione e ti protegge su reti Wi-Fi pubbliche;

: mantieni la tua privacy online con la VPN integrata, che cripta la tua connessione e ti protegge su reti Wi-Fi pubbliche; Protezione minori : il software include funzioni per monitorare e gestire l’accesso online dei bambini, mantenendo al sicuro le loro attività digitali;

: il software include funzioni per monitorare e gestire l’accesso online dei bambini, mantenendo al sicuro le loro attività digitali; Dark Web Monitoring: Norton ti avvisa se le tue informazioni personali, come email o numeri di carte di credito, vengono trovate sul dark web, riducendo il rischio di furto d’identità.

Da menzionare anche altre funzionalità inserite di recente nel piano Norton Advanced. Ovvero, l’assistenza per il ripristino dell’identità e per il furto del portafoglio, e il monitoraggio dei social media.

Proteggiti ora: vai sul sito di Norton e attiva l’antivirus. I malintenzionati del web staranno alla larga.