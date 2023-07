Con pCloud elimini tutti i costi ricorrenti: ecco come

Poiché la domanda di una maggiore capacità di archiviazione nel cloud continua a crescere, l’archiviazione nel cloud a vita sta emergendo come l’opzione preferita per gli utenti.

La scelta di una soluzione cloud “a vita” non solo elimina la necessità di abbonamenti ricorrenti, ma offre anche sostanziali risparmi a lungo termine.

Facendo questa scelta, gli utenti possono godere dei vantaggi di un ampio spazio di archiviazione senza l’onere delle spese ricorrenti.

Se stai cercando una soluzione cloud che duri una vita, pCloud è una scelta eccellente. Il servizio di cloud storage offre tre diversi piani di archiviazione (500 GB, 2 TB e 10 TB) con un costo una tantum a partire da 199 euro.

Hai anche la possibilità di pagare in 3 rate tramite PayPal. La scelta di pCloud si tradurrà in significativi risparmi a lungo termine.

Per approfittare di una di queste offerte, è sufficiente visitare il sito Web ufficiale di pCloud cliccando sul link qui sotto.

L’archiviazione cloud a vita con pCloud garantisce grandi risparmi

Ci sono tre versioni di pCloud a cui puoi accedere:

al prezzo di 199 euro , puoi acquistare una capacità di archiviazione di 500 GB;

La scelta di pCloud offre tre diverse opzioni di pagamento. La prima opzione è il pagamento anticipato, che prevede anche la possibilità di acquistare in tre rate tramite PayPal.

La seconda opzione è un pagamento una tantum senza costi ricorrenti. Selezionando pCloud, puoi assicurarti un notevole risparmio a lungo termine.

Dal quinto anno in poi, pCloud esonera gli utenti dal sostenere eventuali costi, mentre Google One richiederà comunque un pagamento annuo non inferiore a 99,99 euro (ammesso che non si verifichino ulteriori rincari).

Nei successivi quattro anni, pCloud assicura un risparmio totale di 400 euro rispetto a Google One. Inoltre, gli utenti hanno la flessibilità di acquisire spazio di archiviazione aggiuntivo per espandere la loro capacità attuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.