Con pCloud piani a vita e fino a 700€ di sconto: proteggi ora i tuoi file

pCloud è molto più che un semplice cloud storage: offre svariate funzionalità, incluse in piani a vita ora scontati a partire da 199€.
Nel panorama sempre più affollato dei servizi di archiviazione cloud, pCloud continua a distinguersi con un’offerta unica: i piani a vita.

A fronte di un pagamento unico, gli utenti possono accedere a uno spazio di archiviazione sicuro e versatile, senza i costi ricorrenti dei tradizionali abbonamenti annuali. Ma la grande notizia sono gli sconti presenti sul sito ufficiale di pCloud .

Con pCloud hai un servizio top con una spesa irrisoria

 

Il servizio si basa sulle severe leggi svizzere in materia di privacy e conserva i dati in data center certificati, adottando crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit per garantire la massima protezione. La gestione dei file è pensata per eliminare limiti e complicazioni: è possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza restrizioni di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare i dati eliminati fino a trenta giorni.

Oltre alla sicurezza, pCloud punta molto sulla collaborazione e sull’usabilità. Gli utenti possono condividere file tramite link protetti da password, lavorare in cartelle condivise, raccogliere contenuti con richieste dedicate e persino personalizzare l’esperienza di condivisione. La piattaforma integra inoltre strumenti multimediali, come un lettore musicale e video, che consentono lo streaming diretto senza dover scaricare i file.

La sincronizzazione è automatica tra dispositivi, con la possibilità di accedere ai contenuti offline e aggiornare le modifiche in seguito, mentre il backup da fonti esterne assicura che foto, video e documenti siano sempre al sicuro, indipendentemente dal luogo di origine.

I piani disponibili coprono diverse esigenze: Premium 500 GB è proposto a 199€ invece di 299€, Premium Plus 2 TB a 399€ invece di 599€, mentre il piano Ultra 10 TB è attualmente offerto a 1190€ invece di 1890€. Tutti i pacchetti garantiscono spazio a vita con un solo pagamento.

Con questa formula, pCloud offre non solo un cloud sicuro e performante, ma anche un modello economico alternativo che attrae chi vuole investire una volta sola e dire addio alle spese periodiche. Per maggiori dettagli basta andare sul sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 set 2025

