Con pCloud piani a vita e fino a 700€ di sconto: proteggi ora i tuoi file

Nel panorama sempre più affollato dei servizi di archiviazione cloud, pCloud continua a distinguersi con un’offerta unica: i piani a vita.

A fronte di un pagamento unico, gli utenti possono accedere a uno spazio di archiviazione sicuro e versatile, senza i costi ricorrenti dei tradizionali abbonamenti annuali. Ma la grande notizia sono gli sconti presenti sul sito ufficiale di pCloud .

Con pCloud hai un servizio top con una spesa irrisoria

Il servizio si basa sulle severe leggi svizzere in materia di privacy e conserva i dati in data center certificati, adottando crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit per garantire la massima protezione. La gestione dei file è pensata per eliminare limiti e complicazioni: è possibile caricare file di qualsiasi dimensione senza restrizioni di velocità, recuperare versioni precedenti e ripristinare i dati eliminati fino a trenta giorni.

Oltre alla sicurezza, pCloud punta molto sulla collaborazione e sull’usabilità. Gli utenti possono condividere file tramite link protetti da password, lavorare in cartelle condivise, raccogliere contenuti con richieste dedicate e persino personalizzare l’esperienza di condivisione. La piattaforma integra inoltre strumenti multimediali, come un lettore musicale e video, che consentono lo streaming diretto senza dover scaricare i file.

La sincronizzazione è automatica tra dispositivi, con la possibilità di accedere ai contenuti offline e aggiornare le modifiche in seguito, mentre il backup da fonti esterne assicura che foto, video e documenti siano sempre al sicuro, indipendentemente dal luogo di origine.

I piani disponibili coprono diverse esigenze: Premium 500 GB è proposto a 199€ invece di 299€, Premium Plus 2 TB a 399€ invece di 599€, mentre il piano Ultra 10 TB è attualmente offerto a 1190€ invece di 1890€. Tutti i pacchetti garantiscono spazio a vita con un solo pagamento.

Con questa formula, pCloud offre non solo un cloud sicuro e performante, ma anche un modello economico alternativo che attrae chi vuole investire una volta sola e dire addio alle spese periodiche. Per maggiori dettagli basta andare sul sito ufficiale.