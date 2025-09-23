Con pCloud puoi ripristinare le versioni precedenti dei file: in sconto di 100€

pCloud si distingue come uno dei servizi di archiviazione cloud più affidabili grazie alle sue funzioni avanzate e alle rigide leggi svizzere in materia di privacy. Tra le qualità principali di questo tool, c’è il ripristino delle versioni precedenti dei tuoi file, di cui parleremo più approfonditamente in questo articolo.

Oltre a garantire la massima protezione con crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit, pCloud offre anche la possibilità di acquistare spazio cloud a vita, eliminando i canoni ricorrenti tipici di molti concorrenti. In questo momento è attiva una promozione che consente di avere 500 GB a soli 199€ invece di 299€, con un risparmio immediato di 100€ per chi sceglie il piano Premium.

Ripristino delle versioni precedenti: la sicurezza di non perdere nulla con pCloud

Uno dei punti di forza di pCloud è la capacità di ripristinare versioni precedenti dei file, una funzione pensata per chi lavora con documenti importanti o gestisce progetti in continua evoluzione. Con il sistema di versioning integrato, ogni modifica viene tracciata e archiviata, consentendo di tornare indietro fino a 30 giorni e recuperare facilmente file eliminati o revisioni antecedenti.

Questo non solo riduce il rischio di perdita accidentale dei dati, ma offre anche una tranquillità in più a chi collabora in team e ha bisogno di tenere sotto controllo l’intero flusso di lavoro.

Grazie a questa funzionalità, insieme alla sicurezza dei data center certificati e la possibilità di accedere da qualsiasi dispositivo, pCloud si afferma come una soluzione cloud versatile e robusta. L’attuale sconto sul piano Premium, disponibile sul sito ufficiale, rende l’offerta ancora più interessante per chi vuole investire una volta sola e garantirsi spazio sicuro e affidabile nel lungo periodo.