Con pCloud tieni a bada i ransomware pagando una sola volta

L’uso del ransomware è diventato sempre più diffuso, causando paura tra il grande pubblico e persino le più grandi multinazionali.

Questo software dannoso può tenere in ostaggio i dati dell’utente fino a quando non viene pagato un riscatto, rendendolo un potente strumento da sfruttare per i criminali informatici.

La ragione di ciò è che questi attori malevoli mirano ad attaccare informazioni e documenti importanti. Lo fanno crittografando i file e rendendoli irraggiungibili alla vittima, a meno che non paghi un riscatto.

Se non si adottano misure adeguate, questo particolare malware può rappresentare una minaccia per file di lavoro cruciali, fotografie personali e altri dati, che potrebbero essere persi per sempre.

In precedenza, l’attacco era diretto prevalentemente verso gli ambienti aziendali. Tuttavia, al giorno d’oggi, non è più così, poiché anche le persone possono incontrare questi programmi dannosi.

Cosa possiamo fare per prevenire efficacemente questo tipo di minacce? Usando pCloud, un ambiente cloud sicuro al 100%.

Ransomware non più una minaccia con pCloud

La prima misura per prevenire i ransomware consiste nell’utilizzo di un software antivirus affidabile.

Tuttavia, è altrettanto importante agire in anticipo creando una copia di backup protetta dei dati più importanti.

In questo senso, un servizio di archiviazione cloud con crittografia sembra essere la scelta più appropriata.

Rispetto ai backup locali, su hard disk esterni o pen drive, questa opzione non implica alcun rischio di smarrimento, guasto o furto.

In tal senso, pCloud ti offre l’opportunità di effettuare diverse copie di backup in modo automatico da servizi quali Facebook, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Google Photos e altro.

Tutte le soluzioni avanzate per la sicurezza digitale sono fornite, con crittografia AES a 256 bit, protezione TLS/SSL e 5 copie di ogni file su server diversi.

Inoltre, la promozione attuale rende pCloud ancora più interessante, con sconti dal 65% all’80% sugli abbonamenti a tempo limitato. Clicca qui sotto per procedere:

In questo modo, pagherai una volta sola e avrai accesso per sempre alla tua cassaforte digitale sicura al 100%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.