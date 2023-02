Con questa fantastica app i pagamenti digitali diventano un gioco da ragazzi

Gestire i pagamenti digitali potrebbe rivelarsi una sfida per coloro che hanno scarsa dimestichezza con i supporti tecnologici e le app in genere.

Prendiamo, ad esempio, gli over 60. Una larga percentuale, nonostante abbia imparato a usare uno smartphone, mostra difficoltà quando deve gestire le operazioni bancarie online.

Il problema è che, presto o tardi, il denaro contante verrà inevitabilmente abbandonato. Quindi, chi è ancora indietro farebbe bene a imparare il più in fretta possibile.

Fortunatamente, la maggior parte delle app bancarie, delle carte di credito e dei digital payment non sono difficili da usare.

Ce n’è una in particolare che supera tutti in fatto di semplicità e comodità d’uso: Satispay.

Questo servizio, totalmente made in Italy, si è affacciato su questo mercato per la prima volta nel 2013. Da quel momento in poi, non ha fatto altro che crescere esponenzialmente in notorietà.

Uno dei principali vantaggi di Satispay è la sua praticità. Anche chi di tecnologia capisce poco, ma usa ugualmente lo smartphone, riuscirà a imparare velocemente l’utilizzo dell’app.

Pagamenti digitali facilitati con l’app Satispay

Sono più di 3 milioni gli utenti che utilizzano Satispay per i pagamenti digitali. Il motivo l’abbiamo spiegato in precedenza: la sua praticità, la quale consente una corretta gestione del denaro.

Inoltre, con Satispay non si possono soltanto effettuare acquisti online e nei negozi fisici, ma anche scambiare denaro con gli altri utenti e fare una colletta tra amici.

Satispay può essere installata sia sui dispositivi Android (il download QUI) che sui dispositivi iOS ( QUI il download).

Un altro vantaggio di Satispay è il cashback. Acquistando qualsiasi cosa presso i 115.000 negozi convenzionati, verrà restituita una parte della spesa sostenuta.

Non è necessario possedere una carta di credito o debito per usare l’app, poiché basta inserire il proprio codice IBAN in fase di registrazione per ricaricare dal conto personale.

Insomma: un’app molto pratica e alla portata di tutti. Basta soltanto scaricarla, registrarsi e iniziare subito a usarla.

