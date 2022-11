Con questa TV Samsung in offerta guardi i Mondiali in 4K GRATIS

Amazon.it ci propone oggi questa fantastica smart TV Samsung da 50 pollici con risoluzione 4K al prezzo incredibile di soli 379,90€. Merito di uno sconto superiore ai 200 euro applicato al listino: la spedizione Prime è inclusa nel prezzo, se sei abbonato, e puoi ricevere la tua nuova TV nel giro di 48 ore.

Perché questa smart TV Samsung è perfetta anche per guardare i mondiali in 4K

La smart TV Samsung UE50AU7190UXZT ha una risoluzione del pannello in 4K, con processore Crystal 4K che ti permette di avere dettagli sbalorditivi e una nitidezza straordinaria. Questa TV è predisposta per il nuovo digitale terrestre DVB-T2, ma soprattutto ti permette di accedere al canale Rai 4K.

Perché è importante? Perché la Rai ha la trasmissione in esclusiva di tutte e 64 le partite dei Mondiali di Calcio che si terranno in Qatar a partire dal 20 novembre: grazie al canale Rai 4K e a questa TV Samsung potrai goderti tutti i match in Ultra HD completamente gratis, sfruttando subito al meglio le meraviglie di questo pannello. Per maggiori informazioni, dai un’occhiata al nostro approfondimento.

Compatibile con Alexa, il sistema Tizen ti permette di accedere anche a tutto il meglio dell’intrattenimento, con il supporto alle applicazioni di Netflix, DAZN, Disney+, Prime Video e non solo. Con altoparlante integrato e tecnologia “adaptive sound”, per avere un suono ottimizzato in base a ciò che stai guardando, a questa Smart TV non manca davvero niente.

E puoi averla oggi ad un prezzo eccezionale: solo 379,99 euro con spedizione Prime. Se preferisci, il taglio da 55 pollici ti costa solo 20 euro in più. A te la scelta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.