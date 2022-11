Rai 4K: come scegliere il decoder

L’arrivo di Rai 4K sta portando molti a desiderare di riceverlo sul proprio televisore di casa. Oltre a tantissimi programmi già in onda da diverso tempo, questo canale TV trasmetterà i Mondiali di Qatar 2022 in altissima definizione. Anche se l’Italia non si è qualificata resta pur sempre un evento da non perdere.

Ma come puoi vedere il nuovo canale di “Mamma Rai”? In questo articolo vedremo insieme alcuni consigli per scegliere il decoder giusto. Ovviamente, va da sé che è comunque necessario un televisore che sia compatibile a questa risoluzione. Su Amazon ce ne sono diversi in promozione grazie anche al Black Friday.

Se non hai molto spazio in casa la Smart TV LG NanoCell 43″ a soli 339,90 euro, invece di 449 euro, è la soluzione ideale. Grazie alla sua tecnologia garantisce immagini in 4K mozzafiato. Inoltre, il suo display da 43 pollici è il giusto compromesso per dimensioni e qualità quando non puoi avere un televisore di grandi dimensioni.

Rai 4K: scegli il decoder adatto per ricevere questo canale

Un metodo semplice e pratico per vedere Rai 4K è tramite apparato satellitare. In questo caso è indispensabile scegliere il decoder giusto che sia compatibile anche con la risoluzione in 4K. Il nostro consiglio è quello di optare per un apparecchio che abbia la smart card inclusa.

Questa, una volta attivata online tramite il codice a 12 cifre indicato sul retro, ti permetterà di ricevere tutti i canali tramite parabola satellitare. Il decoder corretto lo trovi su Amazon. Questo ha anche in dotazione il cavo HDMI per collegarlo alla televisione.

Acquista il Ricevitore 4K UHD DIGIQuest a soli 170,90 euro. Per quanto offre questo è un prezzo molto interessante. Ricordiamo che si tratta di un apparecchio che ti permetterà di vedere tutte le trasmissioni disponibili in altissima definizione come Rai 4K.

