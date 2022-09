Con questi auricolari bluetooth dal design UNICO farai un figurone (-10€)

Sei in cerca di un paio di auricolari bluetooth perfetto per le tue sessioni di gioco? Dai un’occhiata a questa offerta sulle cuffie di Black Shark: con design unico pensato per i giocatori, applicando il coupon che trovi in pagina le paghi con uno sconto di 10 euro e al minimo storico assoluto.

Lo sconto si applica infatti al prezzo di listino già scontato: invece di 39,99€ le pagherai soltanto 29,99. Spedite con Prime, le cuffie arriveranno a casa tua già domani se disponi dell’abbonamento.

Auricolari bluetooth Black Shark: perfetti per il gaming

Black Shark Lucifer T2: è questo il nome completo delle cuffie bluetooth di cui ti parliamo in questo articolo. Al loro design futuristico e cyberpunk si unisce una modalità pensata per il gaming, che riduce la latenza a soli 35ms. In alternativa, puoi scegliere la più tradizionale modalità musica, con bassi ricchi e profondi e alti chiari e puliti.

Grazie all’avanzata e innovativa tecnologia Bluetooth 5.2 migliori notevolmente la velocità di trasmissione e rendi la connessione veloce e stabile: con i 2 microfoni incorporati in ogni cuffia ti fai sentire in modo chiaro e accurato, sia che stai giocando o che stai rispondendo ad una semplice telefonata.

Infine, goditi una batteria che ti assicura fino a 5 ore di utilizzo con una sola carica: e grazie alla custodia le ricarichi almeno altre tre volte. Con isolamento dal rumore ed elevata adattabilità al tuo orecchio, queste cuffie bluetooth possono essere il tuo regalo per iniziare bene il weekend: ricordati di applicare il coupon in pagina per avere lo sconto completo.

