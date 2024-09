Con questo conto Crédit Agricole hai 250 € di buoni Amazon

Il conto Crédit Agricole, oltre a proporre una soluzione a canone zero per i primi 9 mesi, offre la possibilità di ottenere fino a 250 euro di buoni Amazon. Per aderire all’iniziativa della banca francese c’è tempo fino a giovedì 5 settembre e ci sono delle condizioni da rispettare. Vediamole nel dettaglio.

Conto Crédit Agricole: come avere i 250 euro di buoni Amazon

In sostanza ci sono alcuni passaggi da effettuare per poter avere i 250 euro di buoni:

Apri il conto online sul sito di Crédit Agricole

sul sito di Crédit Agricole Sottoscrivi la carta di debito Crédit Agricole Visa ed effettua una spesa tra 500 e 1000 euro per ottenere i primi 100 euro di buoni

ed effettua una per ottenere Invita i tuoi amici ad aprire il conto: per ognuno di loro che lo farà utilizzando il tuo codice promozionale, otterai un buono Amazon del valore di 25 euro (fino ad un massimo di 6). In questo modo potrai usufruire dei restanti 150 euro.

E non è finita qui, visto che aderendo al servizio Protezione Mobile di Crédit Agricole, hai diritto ad ulteriori 50 euro. Si tratta di un’assicurazione che costa solo 8 euro al mese: protegge i tuoi dispositivi mobile in caso di furto o danno accidentale.

Come dicevamo, c’è tempo fino al 5 settembre per aprire il conto e ottenere i buoni. Con questa soluzione messa a disposizione dall’istituto di credito transalpino potrai avere un conto online utilizzabile comodamente da casa tramite l’app dedicata, zero spese di gestione e un consulente dedicato sia in filiale che a distanza. La carta di debito ti verrà spedita direttamente a casa.