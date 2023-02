Con questo conto dividi le spese e le operazioni sono gratis

Famiglia, amici, coinquilini: ci sono tantissime occasioni e dinamiche per cui un gruppo di persone potrebbe avere la necessità di dividere le spese. Il nuovo Conto Circle di Banca Sella risolve il problema: una soluzione flessibile, avanzata e totalmente digitale, che nel 2021 ha ricevuto il premio come miglior conto corrente multicanale in Italia.

Circle è un conto pensato per gestire denaro all’interno di un gruppo di persone, con cui è possibile creare un network di conti connessi, dividere o monitorare le spese condivise e risparmiare a un prezzo mensile conveniente e con tantissimi altri vantaggi, tra cui gran parte delle operazioni di conto – come prelievi e bonifici – illimitate e gratuite, oltre a una carta gratuita per ogni intestatario.

Tutti i vantaggi di Conto Circle

Conto Circle offre una soluzione flessibile per la gestione delle finanze personali e condivise: il conto è 100% digitale e include diverse funzionalità. Ad esempio, con Statistiche+ hai una visuale completa di entrate ed uscite di tutto il network e per ognuno dei titolari. Puoi anche personalizzare i singoli movimenti, indicando le persone coinvolte nella spesa: perfetto per pagare un affitto o dividere le spese di un regalo.

Conto Circle offre anche la possibilità di scambiare denaro istantaneamente con altri conti semplicemente selezionando la persona dalla rubrica del telefono. Inoltre, alla sottoscrizione del conto, vengono forniti due conti correnti Start gratuiti per il primo anno e un numero illimitato di Sella Junior gratuiti per i giovani dai 12 ai 17 anni.

Il canone di tenuta del conto è pari a 8 euro al mese, ma è possibile usufruire di una promozione di 3 mesi a 5 euro al mese. Il conto include prelievi gratuiti da ATM Sella e da altre banche in area Euro, bonifici istantanei, bonifici online in Italia e Paesi SEE, e carte di debito e prepagate gratuite per ogni intestatario. Altre funzionalità prevedono un salvadanaio digitale, statistiche per il monitoraggio delle spese, un aggregatore conti di altre banche, e la possibilità di collegare altri clienti Sella al proprio conto. Inoltre, è prevista una copertura assicurativa da rischi informatici.

