Con questo conto gestisci al meglio le finanze dei tuoi figli

Sei alla ricerca di un conto per gestire le finanze dei tuoi figli che non hanno ancora compiuto la maggiore età? Pixpay potrebbe essere la soluzione giusta. Si tratta di una carta prepagata Mastercard con IBAN, che consente ai ragazzi di effettuare pagamenti sia in Italia che all’estero. Ogni transazione è controllata dai genitori, grazie ad un’app dedicata che permette di monitorare tutte le spese in tempo reale.

Il conto Pixpay ti aiuta a responsabilizzare i figli nella gestione del denaro

Con una spesa a partire da soli 2,99 € al mese puoi avere a tutti gli effetti un conto sicuro. Potrai ottenere tutta una serie di vantaggi, tra cui:

Attivare o disattivare prelievi, pagamenti online e contactless

Pianificare le spese, risparmiare e insegnare ai ragazzi la gestione del budget mediante l’app, che mette a disposizione ben 30 funzionalità educative

mediante l’app, che mette a disposizione ben 30 funzionalità educative Impostare limiti di spesa settimanali o mensili

settimanali o mensili Bloccare commercianti non adatti

Personalizzare il colore della carta e il codice PIN

Sempre sull’app, potrai versare in automatico la paghetta, fare ricariche immediate e impostare la co-gestione del conto con l’altro genitore, oppure un adulto di fiducia. Ed è possibile ricevere notifiche istantanee per ogni spesa effettuata.

Ma non è finita qui, perchè Pixpay permette di impostare livelli di autonomia diversi a seconda dell’età e necessità dei figli. Ogni carta è inoltre accettata in tutto il mondo: ideale dunque per viaggi studio con prelievi illimitati in zona euro.

Per aprire il conto e ricevere la carta prepagata bisogna andare sul sito di Pixpay.