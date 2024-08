Con questo conto, il tuo sogno di un nuovo device Apple si avvera

Il sogno di tanti utenti è quello di acquistare un nuovo device Apple. Il problema è che si tratta di dispositivi costosi. Ma ecco la soluzione che potrebbe cambiare tutto: il conto SelfyConto di Banca Mediolanum. In poche mosse e con qualche amico come supporto, potrai stringere tra le mani un dispositivo della mela morsicata all’ultima moda. Scopriamo come.

SelfyConto di Banca Mediolanum: l’unico modo per avere il tuo nuovo device Apple

La promozione di Banca Mediolanum prevede innanzitutto l’apertura del conto SelfyConto entro il 30 agosto e poi di invitare amici o parenti a fare lo stesso. Con due amici invitati, potrai ottenere l’Apple Watch SE; con quattro amici, invece, potrai ambire all’iPad di decima generazione. Se riesci a convincere sei amici, il jackpot sarà il nuovissimo iPhone 15.

Al di là dei fantastici premi, questo conto corrente conviene per altri motivi. In primis, è a canone zero per il primo anno e fino ai trent’anni, ma offre anche prelievi gratuiti in tutta l’Unione Europea. Inoltre, la carta di credito Mediolanum ha un canone simbolico di 1€ al mese, ma è gratuita per il primo anno.

Attivare il conto SelfyConto è semplice. Basta andare al sito di Banca Mediolanum, cliccare sul pulsante “Apri SelfyConto” e seguire le semplici istruzioni. Vedrai che in pochi minuti avrai aperto il tuo conto online. Una volta attivato, parte la tua missione: invitare amici e parenti a fare altrettanto.

Se pensi che convincere gli amici ad aprire un conto corrente sia complicato, ripensaci! Con un conto così vantaggioso, anche loro potranno beneficiare di tutte le promozioni e le agevolazioni offerte da SelfyConto. Quando vedranno che ti porti a casa un Apple Watch, un iPad o un iPhone, correranno a chiederti il link.

Quindi, metti in moto la tua rete di contatti e inizia a raccogliere adesioni. Si tratta di un’opportunità imperdibile per ottenere il nuovo device Apple tanto desiderato.