Con SelfyConto paghi ovunque e fai crescere i risparmi

SelfyConto di Banca Mediolanum è uno dei conti online più economici e convenienti del momento, e lo è diventato ancora di più grazie alla possibilità offerta agli utenti di far crescere i risparmi.

All’offerta a zero spese è stata aggiunta una promo che prevede un tasso di interesse lordo annuo pari al 4% sulle somme vincolate per 6 mesi.

Questa promo è valida per gli utenti che apriranno SelfyConto in questa pagina e accrediteranno lo stipendio o la pensione. La scadenza è fissata al 28/02/2023.

Per far crescere i risparmi, SelfyConto è l’ideale

Tutti i risparmiatori intenzionati a far crescere i risparmi, non possono far altro che aprire il conto online di Banca Mediolanum cliccando QUI.

Optando per SelfyConto, si accede a una soluzione online che prevede:

canone azzerato per i primi 12 mesi e che resta tale per i clienti Under 30 ;

e che resta tale per i clienti ; canone azzerabile da parte degli Over 30 che inoltrano alla banca richiesta di un mutuo, di un prestito, di un prodotto assicurativo oppure sono titolari di un patrimonio pari o superiore a 15.000 euro.

SelfyConto dispone di tutti i servizi bancari principali, tra cui una carta di debito Mediolanum Card che consente di prelevare gratuitamente presso gli ATM della zona euro.

Inoltre, si possono inviare bonifici senza pagare commissioni, pagare utenze, F23, F24, MAV, RAV sempre senza commissioni attraverso l’app.

È possibile anche richiedere la Mediolanum Credit Card, che è una carta di credito a saldo con cui è possibile dilazionare le spese e che, mensilmente, costa soltanto 1 euro.

Come dicevamo all’inizio, scegliere SelfyConto significa vincolare somme di denaro a 6 mesi e ricevere il tasso di interesse del 4% lordo, a patto di accreditare lo stipendio o la pensione sul conto.

L’accesso all’offerta completa è fino al 28/02/2023. Basta cliccare su questo link e completare la procedura online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.