Con SiteGround trasferisci il tuo sito senza impazzire o costi nascosti

Trasferire un sito Web da un hosting a un altro è un passaggio molto delicato.

La migrazione, infatti, non è un intervento così semplice e, tale procedura, può presentare degli inconvenienti non da poco. Il primo passo è, ovviamente, individuare una piattaforma adatta a diventare la nuova “casa” del sito in questione.

Una volta che è stato scelto il provider più adatto, è necessario esportare non solo i file che costituiscono fisicamente il sito, ma anche i database annessi. Allo stesso tempo, è necessario anche reimpostare il dominio, indirizzando lo stesso verso la nuova location.

Una serie di passaggi che, per chi non è esperto, possono risultare molto difficili da affrontare. Alcuni hosting, addirittura, propongono servizi appositi per facilitare il trasferimento del sito, richiedendo però spesso dei costi non propriamente bassi.

Per fortuna, SiteGround propone un sistema di migrazione facilitato e senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

Migrazione sito con SiteGround? Tutto semplice e senza costi aggiuntivi

SiteGround offre un sistema di trasferimento hosting costituito da strumenti gratuiti per la migrazione. Questi agiscono efficacemente non solo nel contesto di WordPress, ma anche per quanto concerne lo spostamento di eventuali caselle di posta elettronica.

In tal senso, il sito può essere gestito facilmente, attraverso il plugin realizzato da SiteGround e noto come Migrator.

Il tutto avviene tramite un token, ottenibile dal Site Tools proposto dal provider. Una volta inserito lo stesso nel plugin, questo permette il trasferimento del sito in una copia perfetta 1 a 1 di rispetto all’originale.

Discorso simile è quello riguardo il plugin Email Migrator, anch’esso gratuito. Fornendo i dettagli delle caselle di posta elettronica da trasferire, questo strumento agirà spostando tutti i messaggi presenti nell’e-mail, collocando gli stessi sul nuovo hosting.

Come se non bastasse, a rendere ancora più interessante SiteGround sono anche le attuali promozioni che riguardano questo provider.

A seconda del piano scelto, infatti, è possibile ottenere sconti fino all’84% sui più diffusi e apprezzati piani proposti da questo hosting.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.