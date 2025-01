Con Smart POS Easy di Axerve accetti tutti i pagamenti senza commissioni

La convenienza delle carte di debito e di credito e dei più recenti wallet digitali ha reso i pagamenti elettronici una scelta sempre più diffusa da parte degli utenti. Evitare di muoversi con il denaro contante, effettuare pagamenti di qualsiasi importo dallo smartphone, dallo smartwatch o con la carta nel portafoglio in totale comodità e sicurezza è un vantaggio difficilmente rinunciabile. Eppure per le aziende è un costo che, in un contesto dove spesso i margini di guadagno sul singolo prodotto o servizio sono limitati per riuscire a essere competitivi, può risultare importante. L’offerta Smart POS Easy di Axerve può essere una soluzione molto interessante.

Cosa prevede l’offerta Smart POS Easy senza commissioni

Con Smart POS Easy di Axerve si ha la possibilità di pagare un canone mensile fisso a seconda del volume del fatturato, evitando così le variabili delle singole transazioni. Il costo del canone è più gestibile a livello finanziario, potendo così ridurre l’impatto delle commissioni.

Il canone mensile può essere di 17€ + IVA per incassi fino a 10.000€ all’anno o di 22€ + IVA per incassi fino a 30.000€ all’anno. Incluso nel canone c’è anche il noleggio del terminale di pagamento PAX A920 Pro. Un terminale estremamente comodo e pratico per accettare tutti i tipi di pagamento elettronico. È infatti un dispositivo compatto e leggero che funziona sia in autonomia con la SIM in 4G (inclusa nel canone) che collegandosi al Wi-Fi. In questo modo si può utilizzare anche fuori dalla sede dell’azienda potendo stampare immediatamente lo scontrino grazie alla stampante integrata.

Tra i vantaggi dell’offerta Smart POS Easy di Axerve c’è da considerare anche la possibilità di ricevere i pagamenti su qualsiasi conto corrente italiano (senza doverne aprire uno dedicato) e di tenere tutto sotto controllo grazie alla dashboard myStore dalla quale visualizzare e scaricare le fatture, monitorare le transazioni e gestire i pagamenti.