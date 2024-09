Con Smart POS Easy hai canone zero e solo l'1% di commissione

Se stai cercando un POS all’avanguardia per il tuo business dai un’occhiata all’offerta Smart POS Easy di Axerve. Quest’ultima ti offre un POS a canone zero e solo l’1% di commissioni per gestire pagamenti e transazioni in totale sicurezza e comodità.

Facile da usare e senza costi fissi, Axerve include nella promo il POS Android PAX A920 Pro, uno strumento efficace e dal design elegante e moderno. Le uniche spese che dovrai affrontare – oltre all’1% di commissioni a ogni transazione – sono l’imposta di bollo di 16€ per attivare il servizio e l’acquisto del POS, di soli 100€ una tantum.

Inoltre, fino al 29 novembre 2024, puoi accedere alla promozione che ti permette di avere il 50% di cashback sulle commissioni. Che aspetti? Scopri subito l’offerta.

Smart POS Easy: zero canone e solo l’1% di commissioni per il tuo business

Ma i vantaggi di Smart POS Easy non sono “solo” commissioni all’1% e un canone pari a zero. Nell’offerta sono inclusi anche assistenza clienti 7/7 per qualsiasi problema o incoveniente e una SIM 4G con traffico dati inclusa. In pratica, con il POS di Axerve ti colleghi a internet senza problemi e senza costi aggiuntivi, ma se preferisci puoi anche collegarti alla rete Wi-Fi della tua attività.

Inoltre, non è richiesta l’apertura di nessun conto dedicato poiché l’accredito si può fare su qualsiasi conto corrente. Tra i metodi di pagamento accettati hai tutti i più importanti circuiti internazionali e nazionali (Visa, Mastercard, Maestro e altri), ma anche i principali wallet digitali, come Google Pay, Apple Pay e Samsun Pay.

Tutto comodamente gestibile dalla dashboard online MyStore. Una piattafoma che ti permette di verificare e controllare transazioni e fatture, dove vuoi e quando vuoi.

Smart POS Easy è la soluzione perfetta per il tuo business o negozio: canone zero, solo l’1% di commissioni e, se lo richiedi entro il 29 novembre, anche un cashback del 50% sulle commissioni stesse. Vai subito sulla pagina dell’offerta.