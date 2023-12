Con SodaPDF gestisci i file in modo intelligente: oggi a soli 6,50€

Con soli 6,50 euro al mese SodaPDF ti permette di avere a portata di mano tutti strumenti e le risorse di cui hai bisogno per poter gestire i file con facilità. Tra gli strumenti a tua disposizione non possiamo non citarne alcuni indispensabili. Con SodaPDF puoi infatti visualizzare e leggere PDF o EPUB utilizzando la tecnologia di sfogliamento delle pagine 3D. Inoltre, puoi finalmente creare PDF da zero, da qualsiasi file o direttamente dal tuo scanner.

Tutti i piani pensati per te, tra Soda PDF Standard, Pro e Business, includono gli strumenti più popolari e utili per modificare, comprimere e convertire i tuoi file. Ricorda che solamente grazie ad una speciale offerta limitata puoi acquistare SodaPDF360 PRO a soli 6,50 euro.

SodaPDF: il software pensato per i tuoi documenti

Quante volte ti sarà capitato di dover ridurre le dimensioni di un PDF? Tale procedura purtroppo può compromettere le qualità del file se tale procedura non viene effettuata nel modo corretto e, soprattutto, senza uno strumento pensato appositamente per semplificare le modifiche di qualsiasi PDF. A tal proposito, SodaPDF ti consente di ridurre le dimensioni senza compromettere la qualità del file. Inoltre, puoi finalmente convertire PDF in o da file MS Office, immagini e tanto altro.

Con SodaPDF360 PRO, dunque, oltre a risparmiare grazie ad uno sconto del 40%, puoi realizzare tutte le modifiche necessarie per rendere i tuoi documenti perfetti. La promozione attualmente in corso, ti offre l’opportunità di acquistare questo software a soli 6,50 euro al mese anzichè 10,83 (fatturato annualmente).

Tra le caratteristiche offerte dal piano ne citiamo alcune tra cui:

Visualizzazione

Creazione

Conversione

Modifica

Firma elettronica e OCR

