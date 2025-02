Con Sorgenia blocchi il prezzo di luce e gas per 12 mesi e hai 150€ di sconto

Sorgenia lancia un’offerta esclusiva per chi desidera una fornitura di luce e gas stabile e conveniente. Con NEXT ENERGY SMART, puoi bloccare il prezzo della materia prima per 12 mesi, proteggendoti dalle fluttuazioni del mercato e assicurandoti una gestione più prevedibile della spesa energetica. In più, per chi attiva l’offerta ora, è previsto un bonus di benvenuto fino a 150€ in bolletta. Maggiori dettagli li puoi avere andando sul sito di Sorgenia.

Energia 100% green e zero costi nascosti: ecco l’offerta di Sorgenia

Con l’offerta NEXT ENERGY SMART, le tariffe sono bloccate per 12 mesi, indipendentemente dalle variazioni di mercato:

Luce : prezzo componente energia 0,155€/kWh con un costo di servizio commerciale di 8€/POD/mese ;

: prezzo componente energia con un costo di servizio commerciale di ; Gas: prezzo componente gas 0,58€/Smc, con servizio commerciale di 8€/PDR/mese.

Sorgenia garantisce un servizio completamente sostenibile: l’energia elettrica proviene esclusivamente da fonti rinnovabili italiane, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, il servizio è 100% digitale, permettendoti di gestire tutto comodamente online: dalla sottoscrizione del contratto al pagamento delle bollette, fino al controllo dei consumi.

Un altro vantaggio di questo fornitore è la totale trasparenza: zero spese aggiuntive e nessun costo di cauzione o attivazione per chi cambia fornitore.

Se cerchi un’alternativa conveniente e stabile per la fornitura energetica della tua abitazione, Sorgenia rappresenta la soluzione ideale. Blocca il prezzo per 12 mesi, scegli energia 100% rinnovabile e ottieni fino a 150€ di sconto sulla bolletta. Passa a Sorgenia oggi stesso.