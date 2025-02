Con Spusu hai 150 GB e minuti illimitati a 5,98€/mese

Se cerchi un’offerta mobile conveniente, trasparente e senza vincoli, Spusu ha la soluzione perfetta per te. Per un periodo limitato, puoi attivare Spusu 150 XL, il piano che ti offre 150 GB di traffico dati, minuti illimitati verso i numeri italiani e 1000 minuti verso i fissi e mobili dell’UE e del Regno Unito, il tutto a soli 5,98€ al mese.

L’offerta è disponibile solo fino al 28 febbraio, quindi è il momento giusto per approfittarne e ottenere una delle tariffe più competitive sul mercato. Per attivarla basta andare sul sito ufficiale di Spusu.

Spusu 150: una tariffa senza sorprese e con tanti vantaggi

Spusu si distingue per la sua politica di trasparenza: nessun vincolo, nessuna penale e nessun costo nascosto. Il piano Spusu 150 non solo garantisce navigazione fino a 300 Mbps in 4G+, ma offre anche una riserva dati esclusiva, che permette di accumulare fino a 300 GB di traffico con i dati, gli SMS e i minuti non utilizzati.

Ecco perché l’offerta Spusu 150 è così vantaggiosa:

Navigazione fino a 300 Mbps in 4G+ , per un’esperienza veloce e fluida;

, per un’esperienza veloce e fluida; 1000 minuti gratuiti verso UE e Regno Unito , ideale per chi ha contatti all’estero;

, ideale per chi ha contatti all’estero; Possibilità di accumulare dati, minuti e SMS inutilizzati , grazie alla riserva dati;

, grazie alla riserva dati; 7,54 GB utilizzabili in roaming UE e Regno Unito , per navigare senza pensieri anche in viaggio;

, per navigare senza pensieri anche in viaggio; Cambio tariffa gratuito , senza costi di uscita o penali in caso di modifiche future;

, senza costi di uscita o penali in caso di modifiche future; Segreteria telefonica e servizi di reperibilità inclusi, senza costi aggiuntivi.

Il tutto con metodi di pagamento flessibili, tra cui carta VISA, Mastercard, Postepay e PayPal, oltre alla possibilità di ricaricare il credito presso i punti vendita Mooney abilitati.

Con 150 GB, minuti illimitati e chiamate verso l’UE e il Regno Unito a soli 5,98€ al mese, questa promozione rappresenta una delle migliori offerte mobile del momento. Ma attenzione: l’attivazione è disponibile solo fino al 28 febbraio.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: vai sul sito di Spusu e scopri come attivare una tariffa senza vincoli, senza costi nascosti e con tantissimi vantaggi inclusi.