Con Surfshark proteggi tutta la famiglia: VPN illimitata a 1,99€ al mese

Hai mai pensato a quanto siano esposti i tuoi dati ogni volta che ti connetti? Dai figli che usano il Wi-Fi per giocare, al tuo partner che lavora da casa, fino a te che gestisci la posta o fai acquisti online.

Con Surfshark puoi mettere al sicuro tutta la tua rete con una sola mossa e approfittare di un’offerta imperdibile: VPN illimitata a soli 1,99 euro al mese, invece di 4,37 euro. Il prezzo è bloccato per 2 anni, con 3 mesi extra gratis inclusi. Detto questo, andiamo a scoprire maggiori dettagli della promo e di questo tool.

Una VPN veloce, semplice da usare e per tutti i tuoi dispositivi: ecco Surfshark

Surfshark si è guadagnata un posto tra le VPN più affidabili a livello internazionale proprio perché unisce prestazioni solide a una protezione completa. Non rallenta lo streaming, non blocca le videochiamate, non ostacola la tua esperienza online: al contrario, la migliora. E lo fa su tutti i dispositivi: computer, tablet, smartphone, router, smart TV. Con un solo account puoi proteggere ogni angolo della tua vita digitale.

L’offerta attuale riguarda il piano Surfshark Starter, che oltre alla VPN senza limiti include anche un blocco per malware, pubblicità invasive e tracker, per una navigazione più fluida e sicura. E c’è di più: con il servizio Alternative ID, puoi generare e-mail e identità virtuali, così da evitare di esporre i tuoi dati reali su siti poco affidabili.

L’installazione è rapida, l’interfaccia intuitiva, e la sicurezza immediata. Se cerchi un modo concreto per proteggerti online – e farlo anche per chi vive con te – Surfshark è una delle soluzioni migliori, soprattutto ora che è in offerta. Ma la promo è limitata nel tempo: meglio non aspettare. Vai sul sito di Surfshark e approfittane ora.